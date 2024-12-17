Для жизни и инвестиций: Сбер провёл пресс-тур по новостройкам побережья

Сбер вновь организовал пресс-тур по перспективным проектам в сфере недвижимости Калининградской области, которые строятся при финансовой поддержке банка. На этот раз журналисты осмотрели объекты в Зеленоградске и Светлогорске. На них стоит обратить внимание не только тем, кто мечтает жить на побережье, но и желающим иметь пассивный доход. Подробности — в обзоре «Нового Калининграда».

ЖК «Гармония» — в сердце соснового леса

Жилой комплекс бизнес-класса «Гармония» возводится на ул. Новой в Светлогорске, между озёрами Майское и Тихое. Главные преимущества объекта — расположение в лесном массиве и прекрасные видовые характеристики, которые подчёркивает панорамное остекление. ЖК состоит из одного семиэтажного дома на 129 квартир. Их площадь — от 44 до 159,6 м². Высота потолков — от 2,8 до 6,5 метров — в двухуровневых квартирах повышенной комфортности. На выбор представлено 42 вида планировок. В квартирах предусмотрены кухни-гостиные, лоджии и балконы.

Для повышенного комфорта жильцов ЖК оснащён бесшумными лифтами, которые обеспечивают доступ в подземный паркинг на 38 машиномест, а также к просторным кладовым. Выделяют объект среди прочих дизайнерское оформление входных групп и придомовой территории, сквозные подъезды и двор без машин. На территории появятся разнообразные игровые и спортивные площадки, а также велопарковка.

В микрорайоне есть всё необходимое для комфортной жизни семьи: школа, два детских сада, новая детская поликлиника, продуктовые магазины и ФОК с бассейном и ледовым катком. Спуск к озеру Майскому планируют благоустроить. Планируемый срок завершения строительства — второй квартал 2025 года.

Апарт-отель «Лазурь» — там, где море встречается с небом

Элегантный и современный апарт-отель с оригинальным, запоминающимся дизайном «Лазурь» расположен на Калининградском проспекте в Светлогорске. Строительством занимается компания «МПК». В пятиэтажном здании находятся 88 одно-, двух- и трёхкомнатных апартаментов площадью от 38,25 до 125 м². Есть двухуровневые варианты. Высота потолков — 2,8 м, на пятом этаже — от 3 до 7 м. Разработаны функциональные и продуманные, отвечающие современным требованиям комфорта планировки, включающие видовые лоджии и балконы. Стоимость квадратного метра — от 162 до 225 тыс. рублей. Самые доступные по стоимости апартаменты можно приобрести за 8,26 млн рублей, самые дорогие — за 23,9 млн.

На территории отеля планируют обустроить восемь гостевых парковочных мест и зону отдыха с аллеей и скамейками. Подземный паркинг рассчитан на 42 парковочных места стоимостью 2 млн рублей. Площадь каждого — 13,3 м². Для удобства владельцев у дома будет своя управляющая компания, которая займётся вопросами аренды. Собственникам остаётся только получать прибыль.

Строительные работы планируют завершить в конце текущего года. Апартаменты будут сданы в «сером ключе». Дополнительно доступен ремонт от партнёров застройщика, в том числе с мебелью и техникой.

ЖК «Яркий» — комфорт и экологичность на берегу моря

Жилой комплекс «Яркий» в скором времени станет украшением посёлка Малиновка Зеленоградского округа. Это проект группы компаний «СтройИнвестиция». Комплекс будет состоять из 35 четырёхэтажных домов с современными лифтами. Проектом предусмотрены 2929 квартир площадью от 28 до 60 м² стоимостью от 3,99 млн рублей. Наслаждаться впечатляющими видами позволят лоджии с панорамным остеклением. Для комплекса были разработаны оптимальные для жизни и меблировки планировки с минимальной потерей метров в коридорах и проходных зонах. Высота потолков — 2,7 м. Отделка — «серый ключ».

Первые семь домов на 400 квартир планируют сдать в первом квартале 2026 года, весь комплекс — ориентировочно в 2029 году. На территории также появятся детские и спортивные площадки, СПА-комплекс с бассейном и большой продуктовый магазин. Предусмотрено достаточное количество парковочных мест — 1230. Ещё одно важное преимущество ЖК — развитая инфраструктура с прогулочной зоной, кафе и ресторанами, остановками транспорта и, конечно, оборудованным пляжем. «Яркий» для жизни или инвестиций — прекрасный выбор и весомый вклад в будущее благополучие.

ЖК «Венецианский квартал» — качество и уют в стильном обрамлении

Жилой комплекс «Венецианский квартал» преобразил ул. Тургенева в Зеленоградске, добавив локации изящества и стиля. Это ещё один проект компании МПК. Будущие жильцы могут выбрать квартиру с видом на озеро или лес — жилой комплекс в буквальном смысле стоит на границе национального парка «Куршская коса». Комплекс будет состоять из шести девятиэтажных домов, два из которых уже построены. Полностью ЖК планируют построить до конца 2027 года.

Количество квартир — 391. Минимальная площадь — 35,33 м². В числе преимуществ проекта — высокий класс энергосбережения В+, звуко- и теплоизоляция, широкий выбор планировок и качественный «серый ключ». Внутренняя отделка квартир включает в себя оштукатуривание стен, цементную стяжку на полах, затирку швов на потолках. Окна и витражи выполнены из ПВХ профиля.

Все дома будут оборудованы современными лифтами повышенного уровня комфорта, надёжности и безопасности. Для доступа маломобильных групп населения кабины выведены на уровень нулевой отметки. На территории предусмотрены зоны отдыха, современные детские и спортивные площадки, оригинальное ландшафтное озеленение. Рядом с «Венецианским кварталом» есть всё необходимое для комфортной жизни. Ну и главное — до моря всего 10 минут.

Сервисы Сбера для ультрасовременных ЖК

В непростые для сферы недвижимости времена застройщикам необходимо выводить на рынок объекты, отвечающие современным требованиям и запросам притязательных клиентов. С продуктами экосистемы Сбера эти задачи можно выполнить легко и быстро.

Платформа «Умный жилой комплекс» (18+) позволяет жильцам попасть в квартиру, не нажав ни одной кнопки. Сервис обеспечит проезд на территорию ЖК по госномеру автомобиля, откроет дверь подъезда, вызовет лифт и даже доставит жильца на нужный этаж.

«Сбераналитика» помогает застройщикам составлять портрет потенциального покупателя, определять его желания и потребности и выводить на рынок конкурентоспособные объекты.

ЖК «Гармония»: застройщик ООО СЗ ЖК на Новой, проектная декларация

Апарт-отель «Лазурь»: застройщик ООО СЗ Лазурь, проектная декларация

ЖК «Яркий»: застройщик ООО СЗ ИК Стройинвестиция, проектная декларация

ЖК «Венецианский квартал»: застройщик ООО МПК-Инвест, проектная декларация