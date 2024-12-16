Новогодняя ярмарка «Сделано в Калининграде» приглашает в праздничную атмосферу

Новогодняя выставка-ярмарка ремесленников «Сделано в Калининграде» приглашает окунуться в праздничную атмосферу!

С 13 декабря 2024 года по 7 января 2025 года сквер у монумента «Мать-Россия» в Калининграде вновь станет центром новогоднего настроения. Здесь развернётся традиционная выставка-ярмарка «Сделано в Калининграде» (0+), где гостей ожидают празднично оформленные торговые домики местных ремесленников, ярмарочные угощения и согревающие безалкогольные напитки, создающие особую атмосферу зимнего уюта и гостеприимства.

Творчество и мастер-классы

По выходным и в праздничные дни посетители смогут не только выбрать необычные сувениры, но и поучаствовать в мастер-классах (6+) под руководством опытных мастеров. Гости ярмарки научатся создавать оригинальные украшения и подарки в лучших ремесленных традициях Калининграда. В эти же дни посетителей будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка, даря радость и настоящую новогоднюю сказку.

Благотворительность и доброе дело

Выставка-ярмарка «Сделано в Калининграде» — это не только праздник творчества, но и добра. Во время ее работы будет организован сбор денежных средств и новогодних подарков для подопечных семей благотворительного фонда «Крылья помощи». Кроме того, часть выручки от продажи изделий, представленных фондом 21, 22 декабря и 5 января, пойдёт на нужды нуждающихся семей, помогая им встретить Новый год с теплом и заботой.

Поддержка местных производителей

Организаторы мероприятия традиционно предоставляют торговые места местным ремесленникам безвозмездно, поддерживая тем самым развитие малого бизнеса и укрепляя связь между жителями города и мастерами, создающими неповторимый калининградский колорит.

Официальная поддержка

Выставка-ярмарка «Сделано в Калининграде» проводится при содействии администрации городского округа «Город Калининград», что гарантирует высокий уровень организации и особое значение этого события в череде новогодних праздников региона.

Приглашаем всех посетить ярмарку, окунуться в мир творчества, традиций и добрых дел и встретить Новый год с настоящим калининградским гостеприимством!