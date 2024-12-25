Яхт-клуб «Ост-Вест» поздравляет калининградцев с наступающим Новым годом!

Дорогие калининградцы и гости города, яхт-клуб «Ост-Вест» поздравляет всех вас с наступающим Новым годом! Желаем вам двигаться по жизни под парусами, наполненными счастьем, удачей и благополучием. Пусть вас минуют все шторма и мели, а на пути к цели окружает надёжная команда.

Яхт-клуб — это особое место, где любители морских приключений и просто любознательные туристы могут собраться вместе, чтобы разделить свою страсть к морю. Яхт-клуб — это не просто клуб по интересам, это образ и стиль жизни.

В этом году яхт-клуб «Ост-Вест» отметил юбилей — 30-летие!



30 лет для общественной организации — это серьезный показатель. И невзирая на все трудности и преграды современного мира, яхт-клуб продолжает активно работать, объединяя в своих рядах 55 членов и 20 яхт! На свое 30-летие «Ост-Вест» выпустил уникальное издание книги, посвященное деятельности клуба с момента основания. Все заинтересованные лица могут приобрести себе в коллекцию памятный экземпляр.

В уходящем году яхт-клуб «Ост-Вест» провёл на акватории Калининградского залива и рейде порта Балтийск свои традиционные регаты: «Кубок ветеранов» и «Кубок Ост-Веста». Впервые за 12 лет во взаимодействии с Калининградской областной Федерации парусного спорта, представители клуба приняли участие в организации и проведении регаты крейсерских яхт,по маршруту Балтийск – порт Пионерский. Мероприятие проводилось в рамках регаты «Кубок им. Космонавта А. Леонова».

В августе текущего года, уже по сложившейся традиции, экипажи яхт-клуба приняли участие в дальнем спортивном плавании из Калининграда в Санкт-Петербург и обратно. Как и в прошлом году, сложность маршрута заключалась в том, что путь яхтсменов проходил вдоль побережья иностранных государств, в воды которых российским судам, в том числе и парусным яхтам, было запрещено заходить. Так что в случае каких-либо поломок или ухудшения погоды спортсмены рисковали остаться один на один с морской стихией без возможности зайти в порт, чтобы переждать непогоду и при необходимости произвести ремонт яхты.

Но яхтсмены яхт-клуба «Ост-Вест» продемонстрировали хорошую техническую подготовку и морскую выучку, и переход общей протяжённостью более 1200 морских миль прошёл безаварийно.





Смысл таких походов, проводимых совместно с Музеем Мирового океана, Музеем-заповедником «Петергоф», заключается в том, чтобы показать прочную связь нашего эксклавного региона с Россией, поднять российский флаг над водами Балтики и в очередной раз подтвердить, что акватория Балтийского моря является не только путем сообщения, но и служит объединяющим фактором!

Активное участие яхт-клуб принимает и в уже существующем 11 лет проекте «Паруса духа», помогающим людям с ограниченными возможностями проявить свои особые таланты и способности. Организаторами таких мероприятий выступают дирекция Балтийской АЭС, региональная организация инвалидов «Ковчег».





Две яхты из состава яхт-клуба, этим летом приняли участие в интересном походе по рекам из Калининградского залива в Куршский — «Самый западный фарватер России». Цель похода — проработать новый туристический маршрут и взять пробы воды.

Навигацию 2025 года планируется по традиции начать 9 мая с выхода в море для возложения венков в память о моряках, погибших во время Великой Отечественной войны. Это будет официальное открытие сезона. Но, по сути, яхтенная жизнь не прекращается ни на минуту. И уже ранней весной, сразу после завершения плановых мероприятий межсезонья — занятий по навигации, правилам парусных гонок, в яхтенной гавани, раздастся шум электроинструмента и появятся люди с кисточками и краской. Ведь выход яхты в море требует серьёзной подготовки на берегу.





Помимо морских мероприятий, члены яхт-клуба не забывают друг друга и на суше, когда яхты зимуют на стапелях. Традиционно силами энтузиастов проводятся исторические экскурсии, тематические корпоративы.





Двери яхт-клуба открыты для всех желающих связать свой досуг с парусами и морем. Всегда рады новым людям. Это очень интересно и увлекательно. Всех с наступающим Новым годом!