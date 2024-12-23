«Билайн» запустил 4G ещё в 8 малых населенных пунктах Калининградской области

Оператор подключил к скоростному мобильному интернету небольшие населенные пункты: Зайцево, Михайловка, Северный, Богдановка, Ельняки, Березовка, Георгиевское, Дальнее.

Быстрый 4G «билайна» в этих населённых пунктах появился в октябре 2024 года благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Благодаря новым базовым станциям клиенты «билайна» получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн-сервисами.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).


Директор Калининградского отделения «билайна» Наталья Чухлеба: «Высокоскоростной мобильный интернет открывает новые возможности для общения, работы, образования, досуга и многих других сфер деятельности, а значит делает жизнь людей комфортнее и безопаснее. Для нас важно, чтобы современные технологии были доступны всем, и мы рады, что теперь жители даже самых малых населенных пунктов Калининградской области могут воспользоваться всеми преимуществами сети четвертого поколения».
До конца 2024 года в 11 регионах России «билайн» продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. Запланировано участие оператора в программе УЦН и в 2025 году.

В 2023-м в рамках этого проекта «билайн» подключил к мобильной связи 4G 1865 населенных пунктов в 70 регионах России.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне «билайн».

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.
Фото от Freepik

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