От каури до рубля: Музей Мирового океана расскажет об эволюции денег

Музей Мирового океана представляет новый выставочный проект «Деньги: от каури до рубля».



Деньги стали темой новой выставки (0+), посетив которую можно узнать об истории их бытования: чем пользовались люди до появления денежных средств, как они менялись, из каких материалов делались, какой вклад Россия внесла в мировую историю денег и многое другое. Поводом для рассказа послужило 300-летие со дня основания в 1724 году Петром Великим Монетного двора в Санкт-Петербурге.

К слову, одной из первых в Музее Мирового океана появилась нумизматическая коллекция, которая рассказывает об экспедициях легендарного «Витязя» в Мировом океане, о странах, в которых он побывал, а также культуре народов, их населяющих. Первый блок выставки представляет собранные в экспедициях «Витязя» монеты, а также современные купюры, которые дают возможность узнать интереснейшие факты из истории государств и стран, связанные с эволюцией денег. Особый интерес представляют деньги необычной формы, пластиковые, «морские» монеты и купюры. На последних можно увидеть экзотических рыб, китов, дельфинов, акул, медуз. Попасть на денежные знаки имели честь не только обитатели морей и океанов, но и великие мореплаватели.





Другой раздел выставки посвящен домонетному периоду. В экспозиции представлены беличьи и куньи шкурки, раковины морских моллюсков, перья редких птиц, украшения — предметы, которые когда-то люди использовали в качестве обменной валюты.

Долгое время в государственном обороте находились иностранные деньги, которые еще в конце VIII — начале IX века в больших количествах завозились мусульманскими купцами с Ближнего Востока и из Средней Азии, а с Х века — и из Волжской Булгарии. Некоторые из них, например, дирахмы, стали очень популярны в Древней Руси, их использовали как платежное средство, носили как украшения и переплавляли. Позже, в XI–XVII веках, в качестве товаро-денег использовали металл, который представлял из себя платежные слитки, которые называли гривнами серебра — третий раздел выставки рассказывает о бытовании денег в допетровские времена. Он охватывает и период правления Елены Глинской, когда на Руси была введена единая денежная единица и началась централизованная чеканка монет — денег копейных. Новые монеты стали выпуска­ться на государственных денежных дворах в Москве, Новгороде, Пскове и Твери.

Часть экспозиции посвящена истории денежных реформ в русском государстве во времена правления Петра I, когда происходит постепенный переход от ручной чеканки монет к машинной, основываются новые денежные дворы с современным оборудованием, а производство денег подчиняется определенным правилам. Так, в эпоху петровских преобразований обращение вводятся новые монеты круглой формы, чеканенные из меди, серебра и золота, появляются новые монетные номиналы, а со временем и заменившие тяжелые монеты ассигнации.

Выставку дополнили предметы, предоставленные Центральным банком России, среди которых — информационные планшеты, которые рассказывают о том, как деньги считали, перевозили, сохраняли на протяжении тысячелетий, а также счетная техника, сейфы, советские купюры и многое другое.

Новый проект доказывает, что деньги — это не просто средство обмена товаров и услуг, это история развития человечества.





Выставка будет доступна для посетителей с 27 декабря.

Выставочный центр «Пакгауз», Калининград, наб. Петра Великого, 5.



