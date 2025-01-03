Праздник без конца: «Светофор» приглашает за покупками с гарантированной выгодой

Праздничный марафон, старт которому был дан в новогоднюю ночь, все еще продолжается, поводы для застолий и дружеских посиделок сменяют друг друга. А это значит — опять расходы и закупки... Мысли об этом могут изрядно подпортить настроение — но только не покупателям сети «Светофор».

Ведь покупатели «Светофора» всегда уверены, что здесь их ждет шопинг по гарантированно выгодным ценам, причем не в ущерб качеству. Секрет «Светофора» прост и понятен: существенная экономия достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала. В результате в «Светофоре» даже то, что традиционно обходится дорого, стоит дешевле на 20–30%.

Вот лишь небольшой перечень продуктов и бакалеи, на которые стоит обратить внимание, составляя очередной список покупок:

— Филе горбуши н/к св./м вес 1 кг — 537,90 р.
— Колбаса вареная «Классическая» ТД «Коровино», в/с, вес. — 183,90 р.
— Ветчина из мяса птицы 325 г ж/б ключ ГОСТ ООО «Совок», — 136,43 р.
— «Тушенка из лососевых рыб „Премиум“, кусочки 338 г, с ключом, ТУ ООО „ПИЩЕВИК“ — 128,79 р.
— Завтраки готовые „Колечки с ягодным вкусом“ 500 г, — 93,87 р.
— Икра из баклажанов „Пиканта“ ГОСТ 690 г, Ст.б — 116,69 р.
— Кукуруза сах. в зернах „Кубаночка“ ВС 470 г СТ.б —144,00 р.
— Огурцы соленые 720 мл „Валдайский погребок“ — 109,75 р.

Найдется в «Светофоре» выгодное предложение и для любителей «кофе-пауз» — здесь они смогут купить по отличной цене не только сам ароматный бодрящий напиток, но и сладкие лакомства к нему:

— Кофе 3в1 Edition Super Silver, 20*50 1000 г, — 252,16 р.
— Кофе натуральный жареный „Классика от Поэтти“ молотый, 250 г — 209,95 р.
— Печенье сахарное» Обаяшки«, декорированное глазурью, 1 кг, — 193,96 р.
— Восточные сладости «Земелах», 1кг — 235,50 р.
— Печенье Orion Choco Pie Original 30г*18шт. — 225,90 р.
— Конфеты Jet`s с печеньем и мягкой карамелью 500 г — 132,90 р.
— Паста Nut Story шоколадно-ореховая 350г —157,29 р.

Также в «Светофоре» можно приобрести с выгодой хозтовары, бытовую химию, товары для личной гигиены. Вот лишь несколько позиций:

— Крем CIF чистящий «Актив лимон» 750 мл, — 173,42 р.
— Салфетки из микрофибры 30×30 см 10 шт. — 99,61 р.
— Капсулы для стирки WILDSAKURA 5в1 35 шт с ароматом сакуры-297,36 р.
— Кондиционер для тканей Bonix 3л. −156,80 р.
— Зубные щетки Ocean, 10 шт. — 93,27 р.

Представлен в сети магазинов «Светофор» и ассортимент товаров для дома, а также выгодные предложения для дачников, огородников и просто хозяйственных покупателей. Само собой, по низким ценам.

— Чайник из нерж. стали со свистком, 2,7 л — 478,80 р.
— Кашпо подвесное 4 л с поддоном и подвесом — 73,11 р.
— Лампа светодиодная Demmax 22Вт Е27 — 51,33 р.
— Шумо-виброизоляция М3/3мм/уп. 10 листов — 784,50 р.
— Диск для УШМ металл 125×1,2 уп.10 шт. — 313,86 р.
— Перчатки х/б обливные ПВХ 5 пар/упак. — 94,40 р

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре». Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.
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