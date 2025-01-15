Янтарный комбинат поддержал конкурс красоты «Мисс и Миссис Калининград»

Состоялся первый отборочный тур V ежегодного национального конкурса красоты «Мисс и Миссис Калининград 2025». В этом году его генеральным спонсором стал Калининградский янтарный комбинат, что позволило сделать участие претенденток на королевское звание бесплатным.

Конкурс проводится с 2021 года. За это время его участницами стали десятки калининградок. В этом году регистрационный взнос участниц Янтарный комбинат взял на себя. В результате к моменту проведения первого отборочного тура поступило более 150 заявок, что в полтора раза больше, чем годом ранее.





«К традиционным номинациям „Мисс Калининград“, „Миссис Калининград“ и „Миссис Классик“ в этом году добавилась новая — „Янтарная корона“. Это номинация Калининградского янтарного комбината. Обладательница короны из солнечного камня помимо основного приза в размере полумиллиона рублей получит возможность представлять предприятие в различных рекламных акциях в течение следующего года и заработать еще полмиллиона рублей», — комментирует заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Янтарного комбината Майя Скворцова.

После заочного отбора в следующий тур прошли 62 девушки. Им предстоит заявить о себе на кастингах, первый из которых состоялся 28 ноября. По словам директора и регионального представителя национального конкурса Евгении Кумец, в этом году выросло количество молодых девушек, которые раньше не принимали участие из-за обязательного взноса. Также первый кастинг приятно удивил разнообразием женских образов. Отборочный тур прошли как девушки с идеальными внешними данными, так и невероятно харизматичные дамы, покорившие жюри не модельными параметрами, а своим женским обаянием и личной историей, рассказанной всего за одну минуту.

Следующий и последний кастинг состоится 23 января. Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 18 лет. Заполнить заявку можно на сайте. Полуфинал конкурса запланирован на 8 марта, а уже 11 апреля на сцене Дома искусств пройдет финал отборочного тура Национального конкурса красоты «Мисс и Миссис Калининград».

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