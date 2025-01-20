«Светофор» напоминает: дачный сезон не за горами, все на выгодный шопинг!

Готовь сани летом, а телегу зимой. Следуя этой известной народной мудрости, в сети «Светофор» решили заранее позаботиться о весенне-летнем ассортименте. Ведь зима «перевалила» за середину, а значит, дачный сезон уже не за горами и стоит подготовиться к нему заранее. 

Само собой, не забывая об экономии. А значит, самое время наведаться в «Светофор», который среди прочего предлагает и товары для дачи по суперценам. Вот лишь несколько позиции из обновленного ассортимента:

– Набор для рассады 10шт. по 520 мл с поддоном 31х17 см — 211,65 р.
– Почвобрикет «Универсальный» 12 л, «БиоМастер» — 71,39 р.
– Ящик балконный с дренажной решеткой 9,5 л, 60х20х12 см – 205,12 р.
– Горшок д/цветов с прикорневым поливом 9,1 л со съемным поддоном — 208,75 р.

Также в «Светофоре» отличный выбор бытовой химии, без которой не обойтись ни на даче, ни дома:

– Гель-концентрат для мытья посуды, овощей и фруктов Oceando 1,5 л — 304,90 р.
– Гель Sanfor Универсал лимонная свежесть 1л — 93,90 р.
– Жидкое мыло с дозатором GREEN SERIES 1,075 л — 86,56 р.
— Жидкое мыло Хозяйственное «Чисто Класс» 5 л — 224,20 р.
– Кондиционер для белья Sorti Весенняя Свежесть 3200 г — 290,67 р.

Впрочем, за делами и заботами не следует забывать и о хлебе насущном. В сети «Светофор» традиционно представлен широкий ассортимент продуктов по самым выгодным ценам. Судите сами:

– Бедро с хребтом ЦБ зам. вес. — 217,62 р.
– Ветчина для завтрака, 325г ж/б ключ — 102,15 р.
– Колбаса п/к «по Краковски» кат.Б, 350 г — 99,88 р.
– Блинчики «Традиционные» с начинкой (вишня, клубника, творог) 1 кг — 142,74 р.
– Макаронные изделия «Твердый знак»,гр. А, в/с, 900 г — 62,90 р.
– Лапша яичная «Твердый знак» гр.А, в/с, 500г — 50,90 р.

Само собой, это лишь малая часть продтоваров, которые можно приобрести в «Светофоре». А какой соблазн здесь ждет любителей «сладкой жизни» — устоять просто невозможно!

– Конфеты «Фуршет» 500 г — 199,92 р.
– Вафельные рулетики со вкусом сгущенного молока, 320 г — 114,90 р.
– Ирис «Меллер» 3*38г — 104,90 р.
– Вафли «Веселая телочка» сгущенное молоко, 1,16кг - 298,59 р.
– Груши половинки в сиропе – 425 мл ж/б — 70,20 р.
– Драже «Скрупсы» гречневое/кукурузное в темной/белой глазури 150 г — 139,89 р.

К слову, в «Светофоре» заботятся не только о любимых покупателях, но и об их четвероногих питомцах. Здесь традиционно представлены корма для животных — в частности, сегодня можно купить кашу для собак «Догмакс» рацион1/рацион 2, 10 кг, всего за 697,38 р.

В общем, не теряя времени даром, советуем отправляться в «Светофор» на умопомрачительный шопинг по суперценам, секрет которых прост и понятен. Ведь речь не идет об экономии в ущерб качеству, выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала. В результате даже те товары, которые в других торговых точках традиционно обходится дорого, в «Светофоре» стоят дешевле на 20-30%.

Для удобства покупателей перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

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+7 906 213 56 14
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Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
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Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
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Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 906 230 56 01
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