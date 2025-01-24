Альфа-Банк и «билайн Big Data & AI» представили решение для анализа турпотоков

Развитие туристического потенциала сегодня в фокусе многих российских регионов. Но для того, чтобы создавать эффективные концепции и планы развития туризма, необходима глубокая аналитика объемов и особенностей туристических потоков, интересов и мотивации туристов. Источником этих данных может стать геоаналитика.

Отдельными данными о туристах обладают сотовые операторы, банки и Росстат, но из-за особенностей методик анализа этих данных может быть недостаточно для комплексной оценки. Для получения полной картины и, следовательно, качественной аналитики необходим более широкий подход к источникам. Учитывая этот тренд, «билайн» и Альфа-Банк представили совместное решение по геоаналитике, минимизирующее проблему наполненности данных.

Технологии «билайн Big Data & AI» позволяют анализировать профиль и плотность потоков перемещения более 40 млн пользователей в 83 субъектах Российской Федерации, используя обезличенные агрегированные данные по динамике потребления услуг связи и нагрузке на базовые станции оператора. Геоаналитика позволяет определять социально-демографические характеристики пользователей и сегментировать их на более чем 200 групп по профилю абонента. Анализ осуществляется предиктивными моделями «билайна» в отношении пользователей, предоставивших согласие на обработку данных. При этом данные для анализа доступны за последние 5 лет.

Альфа-Банк, в свою очередь, обладает агрегированными данными о транзакционной активности туристов: обезличенной информацией об общих суммах и категориях трат, размере среднего чека в них. В результате анализа Альфа-Банк формирует агрегированные статистические отчеты, исключающие передачу сведений о тратах и транзакциях конкретных пользователей. В отчетах учитывается информация только по туристам, выразившим согласие на обработку данных.

Совместное решение «билайн Big Data & AI» и Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка позволяет получать более полные данные о поведении туристов и оценивать как количественные показатели об объеме турпотока и его локализации, так и общую транзакционную картину турпотока в регионе: категорий и объеме трат, средний чек в категории и т.д. Синтезированные данные открывают новые возможности для оценки целей туристических поездок. Геоаналитика позволяет разделять, например, пляжный туризм от городского, а агрегированные транзакционные данные — выделять более узкие цели: спортивный, медицинский или образовательный туризм.





Алина Садукевич, директор департамента развития продуктов больших данных «билайна»: «Объединив возможности и экспертизу „билайна“ и Альфа-Банка, мы сформировали технологический стек, который позволяет нам увеличить эффект от применения получаемых в рамках геоаналитики данных. Эта масштабная коллаборация — большой шаг вперед в использовании геоаналитики в туризме, как в одном из самых перспективных направлений развития российской экономики».

Агрегированные данные сотового оператора и банка позволяют оценить, из каких стран, регионов, городов и каким видом транспорта прибывают туристы, как они передвигаются внутри города, на какие категории приходится больше всего трат. Также благодаря геоаналитике можно определить точки притяжения туристов — какие туристические места самые востребованные и как часто их посещают. Полученные данные могут использоваться для оптимального планирования мероприятий, туристических маршрутов и коммуникации.

Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка: «Использование совместного решения может позволить российским регионам решать множество управленческих задач в сфере туризма, включая наращивание туристического потока, анализ продуктов и маршрутов, увеличение частотности посещения определенных локаций, решение проблемы возвращаемости туристов, повышение инвестиционной привлекательности туристических объектов и рост объема инвестиций, направленных на развитие туризма».

В планах — развитие других партнерских решений в области геоаналитики, основанных на экспертизе и работе с агрегированными данными двух крупных игроков в своих нишах.

АО «Альфа-Банк»

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