Киберпонедельник в «билайне»: скидки до 35%


В интернет-магазине «билайна» стартовал киберпонедельник. В рамках акции до 31 января 2025 года можно приобрести различные товары со скидками до 35%. Например, смартфоны бренда Infinix, наушники и часы от Samsung или умные колонки Яндекса.

Помимо этого, в рамках акции в интернет-магазине оператора можно купить популярные модели смартфонов в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Так, новенький Honor X7c можно забрать с выгодой в 4000 рублей, а Samsung Galaxy A55 256 Гб — с выгодой в 6500 рублей от розничной цены. Выгодный комплект добавляется к указанным моделям автоматически — достаточно добавить смартфон в корзину и перейти к оформлению.

Киберпонедельник в «билайне» — это возможность не только обзавестись новеньким смартфоном, но и другими актуальными гаджетами по привлекательным ценам.

Переходите на страницу акции в интернет-магазине «билайна» и делайте покупки выгодными.

ПАО «ВымпелКом». г. Москва, ОГРН 1027700166636. Подробнее на сайте: beeline.ru.
Изображение Freepik 

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