Музей Мирового океана приглашает на Фестиваль науки

С 3 по 9 февраля в Музее Мирового океана стартует Фестиваль науки. В этом году он посвящен 180-летию Русского географического общества.

География проникает практически во все сферы деятельности человека, поэтому каждый день фестиваля посвящен определенному тематическому направлению.

Один из самых насыщенных дней фестиваля пройдет под темой «География — это пространство». Гости Музея Мирового океана смогут присоединиться к экскурсии-лекции «Обитатели аквариума на карте мира» и авторской экскурсии, посвященной 300-летию начала Первой Камчатской экспедиции, которую проведет старший научный сотрудник отдела истории Лариса Емельянова. Не пропустите мастер-класс по контурным картам — музейщики научат вас читать и запоминать карту мира, чтобы легко ориентироваться на ней.


«География — это наука» — так называется пятый день фестиваля, в рамках которого состоится подведение итогов всероссийского конкурса «Понятная наука». Его участники представят компетентному жюри научно-популярные фильмы, статьи и книги. Посетителей музея в этот день ждет лекция Ларисы Емельяновой «История познания океана от речных цивилизаций до экспедиции Фернана Магеллана: корабли».

Не пропустите встречу с участником кругосветной экспедицией на барке «Крузенштерн», научным сотрудником музея Ириной Бойкиной; отправляйтесь на экскурсию в Королевские ворота, чтобы изучать город знаменитого философа Иммануила Канта; бороздите морские просторы с героями документальных фильмов о дайвинге, серфинге и яхтинге.

Музейный Фестиваль науки — это возможность провести урок не только за школьной партой, но и расширить географию учебных занятий.

Мероприятия фестиваля в музее будут проходить с 3 по 9 февраля.

Программа фестиваля доступна по ссылке.

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