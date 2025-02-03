Сеть магазинов «Натурово» присоединилась к соглашению о стабилизации цен на социально значимые продукты в Калининградской области. Это важный шаг в поддержке наших покупателей и местных производителей. Мы понимаем, насколько важно в сложные времена сохранять доступность качественных продуктов, поэтому установили предельные торговые наценки, чтобы свежие, натуральные и полезные продукты оставались по карману каждой семье.





Доступные цены — наша забота

В рамках соглашения, заключенного, «Натурово» взяло на себя обязательства:

Не более 10% наценки на продукцию местных производителей.

на продукцию местных производителей. Не более 15% наценки на товары, поступающие из других регионов.

на товары, поступающие из других регионов. Производители также ограничены в прибыли — не более 10% от себестоимости.

В магазинах «Натурово» товары, участвующие в региональной программе доступных цен, отмечены специальным синим ценником.

Продукты от «Натурово» — вкусно, натурально, удобно!

Наши магазины отличаются тем, что мы не только продаем, но и производим натуральную продукцию под брендом «Агрофабрика Натурово». Это значит, что мы знаем каждый этап производства и можем гарантировать качество и свежесть.





В наших магазинах вы всегда найдете:

— Хрустящие маринованные овощи и соления — как домашние

— Фруктовые и овощные соки прямого отжима — без лишнего сахара и консервантов

— Свежие фрукты и овощи — только самое лучшее

— Широкую линейку готовых блюд — удобно и вкусно

— Замороженные продукты собственного производства — быстро, сытно и без хлопот!

Замороженные блюда «Натурово» — качество и вкус в каждой порции

В 2024 году Агрофабрика «Натурово» представила долгожданную новинку — замороженные полуфабрикаты, которые мгновенно завоевали любовь покупателей. Теперь готовить вкусно, разнообразно и быстро стало еще проще!

В ассортименте представлены: бифштекс, котлета по-киевски, куриные котлетки с копченой грудинкой, куриная отбивная, котлета из свинины, биточки.

Теперь не нужно тратить время на долгие приготовления. Это идеальное решение для занятых людей, которым важно питаться качественно, вкусно, разнообразно и без лишних хлопот.





Мы стараемся быть ближе к вам! Магазины «Натурово» есть в каждом районе Калининграда, чтобы вам было удобно покупать качественные продукты.

А если нет времени на поход по магазинам, заказывайте любимые продукты онлайн — доставка «Натурово» привезет все прямо к вам домой. Это быстро, удобно и выгодно!

Нет возможности оформить заказ через интернет? Мы предложим удобный сервис: оформление доставки по телефону. Просто позвоните нам, и наши диспетчеры помогут оформить заказ, подберут все необходимое и проконсультируют по ассортименту. Это особенно удобно для пожилых людей или тех, у кого нет доступа к интернету.

+7 (4012) 555-650

+7 (4012) 555-660

Звоните, и мы привезем ваши любимые продукты прямо к вам домой!

Выбирая «Натурово», вы выбираете натуральные продукты, заботу о себе и своих близких, а также поддержку местных производителей.