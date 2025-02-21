Что нужно знать о беременности и родам по ОМС

Беременность — прекрасный период в жизни каждой женщины. Будущие мамы со всей ответственностью подходят к этому вопросу и хотят знать заранее, когда идти к врачу, когда делать УЗИ, на каком сроке отправляться в отпуск по беременности и родам и, наконец, что взять в роддом для себя и малыша. Информацию о ведении беременности можно найти в различных источниках, и порой ее бывает даже слишком много.

Чтобы помочь будущим мамам, специалисты «СОГАЗ-Мед» собрали самую актуальную информацию об обследованиях в период беременности, необходимых процедурах и документах для мамы и ребенка.





Это важно

Сотрудники «СОГАЗ-Мед» напоминают, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории Российской Федерации. Медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС, куда входят наблюдение по беременности, родоразрешение, осмотры в послеродовый период, а также (при необходимости) госпитализация в гинекологический стационар (до 22 недель беременности) или в отделение патологии беременности родильного дома (после 22 недель), на всей территории России оказывается бесплатно. Если женщина обращается в роддом вне территории регистрации и у нее имеются медицинские показания к госпитализации (например, угроза прерывания беременности, роды и т.п.), то отказ в оказании ей медицинской помощи неправомерен, равно как и требование оплатить какие-либо медицинские услуги.

Помимо финансирования из системы ОМС, ведение беременности и родов дополнительно поддерживается государством с помощью программы «Родовой сертификат». Родовой сертификат — это документ, на основании которого производятся расчеты с тем медицинским учреждением, которое оказывало женщине и ее ребенку соответствующие услуги в сфере здравоохранения.

С 1 июля 2021 года сертификат формируется в электронном виде при первичном посещении женской консультации. Будущей маме надо предъявить: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Обследования в период беременности

При постановке на учет до 11-12 недель у беременной собирают анамнез, проводят общее обследование органов и систем; антропометрию (измерение роста, массы тела, измерение размеров таза, окружность живота), осмотр молочных желез, выслушивание сердечных тонов плода и т. д, оформляется индивидуальная карта беременной и родильницы. Кроме того, женщина проходит осмотры и консультации узких специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога и других врачей — по показаниям с учетом сопутствующей патологии.

Срок беременности определяется тремя триместрами.

На сроках беременности 11-14 и 19-21 недель проводится оценка антенатального развития плода (пренатальный скрининг) с целью выявления таких нарушений, как задержка роста плода, риск преждевременных родов, риск преэклампсии, хромосомные аномалии (далее — ХА) и пороки развития плода (далее — ПРП).

Пренатальный скрининг позволяет уже на ранних сроках беременности заподозрить у плода синдром Дауна, синдром Эдвардса и дефекты нервной трубки. Согласно установленного Порядка назначаются: ультразвуковое исследование плода (далее — УЗИ), забор крови для определения материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина (св.-ед. ХГЧ), одновременно с этим выполняются измерение роста, веса, артериального давления, ультразвуковое допплеровское исследование маточных артерий с определением пульсационного индекса, трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия — для комплексного расчета индивидуального риска рождения ребенка с ХА, задержкой роста плода, а также риска преждевременных родов и преэклампсии. Эти исследования безопасны, не влияют на здоровье будущей мамы, течение беременности и развитие малыша, и их можно проводить всем беременным женщинам, особенно тем, кто находится в группе риска.

На втором этапе при сроке беременности 19-21 неделя беременные с низким риском ХА и/или ПРП, а также не прошедшие скрининговое обследование при сроке беременности 11-14 недель, направляются для прохождения УЗИ и программного перерасчета риска для исключения ультразвуковых маркеров ХА, поздно манифестирующих ПРП.

При сроке беременности 34-36 недель УЗИ проводится по месту наблюдения беременной. В это время проводится допплерометрия — исследование кровообращения в плаценте и у малыша. На 30 неделе беременности выдается листок нетрудоспособности на отпуск по беременности и родам.

При сроке беременности 36-37 недель формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового родоразрешения. Врач-акушер-гинеколог информирует беременную о медицинской организации, в которой рекомендуется (планируется) родоразрешение, с указанием срока дородовой госпитализации (при необходимости) с отметкой в обменной карте беременной, роженицы и родильницы.

При наличии медицинских показаний беременным предлагается более ранняя дородовая госпитализация. К этому времени у мамы должна быть готова «сумка в роддом» с необходимыми документами и вещами для себя и ребенка.

Какие документы и вещи взять в роддом

Паспорт, полис ОМС на материальном носителе либо выписку о полисе ОМС, родовой сертификат, обменную карту из женской консультации, СНИЛС. Для мамы потребуются предметы личной гигиены (мыло, зубная паста и щетка и пр.), резиновые тапочки, одежда (халат, носки и пр.). Для новорожденного нужно подготовить: шапочки (по 1-2 шт., фланель и х/б), распашонки/боди (по 1-2 шт., фланель и х/б), ползунки (2-3 шт.), памперсы для новорожденных, пинетки и «царапки», пеленки обычные и одноразовые (от 3 шт.), крем под подгузник, влажные салфетки.

Перед выпиской в роддоме маме проведут УЗИ органов малого таза и проконсультируют о пользе и рекомендуемой продолжительности грудного вскармливания.

Какие документы взять из роддома

При выписке из роддома мама или ближайшие родственники должны получить следующие документы: страница из родового сертификата о состоянии здоровья мамы, обменная карта ребенка, прививочная карта (если в роддоме делали прививки против вирусного гепатита В и туберкулеза), справка для ЗАГСа о рождении ребенка.

Одной из первых забот родителей станет оформление документов для новорожденного. «СОГАЗ-Мед» напоминает: полис ОМС — это документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Малыш со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения получает всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Чтобы включить ребенка в Единый регистр застрахованных (ЕРЗ) лиц, необходимо обратиться в страховую компанию, посетив один из ее офисов или оставив заявку на сайте www.sogaz-med.ru.

Для включения в Единый регистр и получения выписки о полисе ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

СНИЛС ребенка (при наличии);

документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

документ, удостоверяющий статус законного представителя.

По вопросам порядка получения медицинской помощи в рамках системы ОМС застрахованные «СОГАЗ-Мед» могут обратиться к страховым представителям компании по телефону 8-800-100-07-02 (круглосуточно, звонок по Российской Федерации бесплатный), а также на официальном сайте

sogaz-med.ru

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Полезная информация

В помощь тем, кто планирует стать родителями, компания «СОГАЗ-Мед» создала проект «PRO.Рождение». Он рассказывает о возможностях, предоставляемых по полису ОМС будущим мамам и папам.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.



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