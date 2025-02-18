ALTECO теперь в Калининграде: хороший инструмент может быть доступным

После ухода из России инструментальных мировых брендов, таких как BOSCH, METABO, MAKITA, DE WALT и других, многие российские строительные компании столкнулись с дефицитом на рынке надежного инструмента. И здесь мы предлагаем инструменты и оборудование ALTECO — это оптимальная по стоимости альтернатива мировым брендам.

ALTECO производит продукцию на ведущих заводах Китая, обладающих высочайшим инженерным потенциалом, где размещают заказы инструментальные бренды Европы и США. Вы можете быть уверены в высоком качестве и большом ресурсе инструмента. Ознакомиться и приобрести данную линейку инструмента вы можете в магазине «Инструмент & Мастер» по адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, 4

5 причин выбирать ALTECO:

Современное производство. Компания контролирует качество продукции.

Простой и доступный сервис. Сервисный центр есть и в Калининграде.

Наличие запасных частей. Большой запас всех необходимых запчастей для обслуживания выпускаемой продукции.

Широкий ассортимент для любой задачи: силовой техники, инструмента, станков, садового, теплового, строительного и др.

Гарантия качества. Надежные детали инструментов обеспечивают большой ресурс. Строгий контроль помогает поддерживать стабильное качество продукции.

Одно из главных требований при введении новых позиций в ассортиментную матрицу — инструмент должен работать, а наш клиент зарабатывать.







Аккумуляторный инструмент ALTECO имеет возможность с одним и тем же набором аккумуляторов и зарядного устройства создать свою коллекцию инструмента, от легких шуруповертов до цепных пил.

Кстати, сейчас действует народная акция «Трэйд-ин» — приноси свой старый инструмент и получи скидку 10% на новый*.

Сервисное обслуживание

На весь инструмент установлен гарантийный срок, который равен одному году с момента приобретения.

Есть сервис и в Калининграде на ул. Лейтенанта Катина, 4, в магазине «Инструмент & Мастер». Здесь вы можете не только отремонтировать инструмент ALTECO, но и многие другие мировые бренды. Вы также можете приобрести запчасти. Здесь вы найдете большой выбор запасных частей для электроинструмента и бензоинструмента или заказать их. Данный сервис полностью обеспечен современным диагностическим оборудованием. Диагностика производится в кратчайшие сроки. Если ваш инструмент пригоден для ремонта и вы доверите его нам, то для вас диагностика будет бесплатной.

Аренда инструментов и оборудования

Напоминаем, что c 2017 года мы стали партнером крупной компании «Лемана Про» в сфере услуг и предлагаем клиентам воспользоваться прокатом нашего инструмента. Большой парк современной качественной техники и оборудования постоянно пополняется новинками, а также своевременно проходит внутреннее ТО.

Также для постоянных клиентов индивидуальные скидки! Комплексный подход на выгодных для клиента условиях. Дополнительная информация по аренде: тел. +7(4012) 901-888 доб. 2 Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.

ООО «Борт Тулс», ваш надежный партнер!

*Срок действия акции до 30.04.2025 г. Подробности у консультантов.