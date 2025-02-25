Превосходство над дорогой: модели GAC меняют автомобильный ландшафт Калининграда

GAC Motor — это динамично развивающийся автопроизводитель из Китая, который с каждым годом завоевывает все больше доверия и признания на мировом рынке. Основанная в 1997 году, компания GAC Motor сегодня является одним из лидеров автомобильной индустрии, предлагая широкий ассортимент автомобилей, от легковых до коммерческих, с акцентом на передовые технологии, безопасность и комфорт.

GAC Motor активно сотрудничает с Toyota, что позволяет внедрять передовые технологии и стандарты качества в свои автомобили. Это сотрудничество обеспечивает:

Высокое качество: автомобили GAC соответствуют мировым стандартам, установленным Toyota.

Инновационные технологии: использование передовых разработок Toyota в двигателях и системах безопасности.

Надежность и долговечность: автомобили GAC прослужат долго, что гарантировано опытом и знаниями, полученными GAC Motor в сотрудничестве с Toyota.

Теперь давайте рассмотрим модельный ряд:

На российском рынке GAC присутствует с конца 2019 года, предлагая кроссоверы и минивэны. Продажи автомобилей этого бренда в России составили 19 675 кроссоверов и минивэнов за 2024 год. По сравнению с 2023-м рост составил 670%. В декабре GAC вошел в топ-10 самых популярных брендов России, реализовав 2138 автомобилей. В будущем GAC намерена расширять модельный ряд и кратно увеличивать продажи.

Цена: от 5 199 999 ₽

Выгода: до 300 000 рублей по программе трейд-ин

Особенности: превосходство в каждом километре. Автомобиль, сочетающий роскошь и передовые технологии. Идеален для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Элегантный экстерьер: стильный дизайн, который привлекает внимание и подчеркивает статус владельца.

Инновационный интерьер: просторный и функциональный салон с передовыми системами комфорта и развлечений.

Безопасность и производительность: современные системы безопасности и мощные двигатели обеспечивают уверенность и комфорт в каждой поездке.

Цена: от 3 699 000 ₽

Выгода: до 300 000 рублей по программе трейд-ин

Особенности: новое поколение превосходства. Автомобиль, который сочетает в себе мощь и элегантность, обеспечивая непревзойденный комфорт и безопасность.

Мощь и стиль: среднеразмерный кроссовер, который выделяется своим стильным дизайном и мощным двигателем.

Современные технологии: полный спектр систем безопасности и помощи водителю, включая систему автоматической парковки.

Комфорт для всей семьи: просторный салон на семь мест и удобные сиденья, идеально подходящие для семейных поездок и активного отдыха.

GAC GS3

Цена: от 1 899 000 ₽

Выгода: до 300 000 рублей по программе трейд-ин и до 200 000 за покупку в кредит

Особенности: автомобиль для молодых и активных. Компактный, стильный и экономичный, идеально подходящий для городской жизни.

Футуристический дизайн: стильный и современный внешний вид, который привлекает внимание на дороге.

Информационно-развлекательная система: современная и удобная система, обеспечивающая доступ к различным функциям и развлечениям.

Безопасность и уверенность: передовые системы помощи водителю и светодиодные фары для безопасного вождения в любых условиях.

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