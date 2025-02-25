Превосходство над дорогой: модели GAC меняют автомобильный ландшафт Калининграда

GAC Motor — это динамично развивающийся автопроизводитель из Китая, который с каждым годом завоевывает все больше доверия и признания на мировом рынке. Основанная в 1997 году, компания GAC Motor сегодня является одним из лидеров автомобильной индустрии, предлагая широкий ассортимент автомобилей, от легковых до коммерческих, с акцентом на передовые технологии, безопасность и комфорт.

GAC Motor активно сотрудничает с Toyota, что позволяет внедрять передовые технологии и стандарты качества в свои автомобили. Это сотрудничество обеспечивает:

  • Высокое качество: автомобили GAC соответствуют мировым стандартам, установленным Toyota.
  • Инновационные технологии: использование передовых разработок Toyota в двигателях и системах безопасности.
  • Надежность и долговечность: автомобили GAC прослужат долго, что гарантировано опытом и знаниями, полученными GAC Motor в сотрудничестве с Toyota.
На российском рынке GAC присутствует с конца 2019 года, предлагая кроссоверы и минивэны. Продажи автомобилей этого бренда в России составили 19 675 кроссоверов и минивэнов за 2024 год. По сравнению с 2023-м рост составил 670%. В декабре GAC вошел в топ-10 самых популярных брендов России, реализовав 2138 автомобилей. В будущем GAC намерена расширять модельный ряд и кратно увеличивать продажи.

Теперь давайте рассмотрим модельный ряд:
GAC M8

Цена: от 5 199 999 ₽
Выгода: до 300 000 рублей по программе трейд-ин
Особенности: превосходство в каждом километре. Автомобиль, сочетающий роскошь и передовые технологии. Идеален для тех, кто ценит комфорт и стиль.

  • Элегантный экстерьер: стильный дизайн, который привлекает внимание и подчеркивает статус владельца.
  • Инновационный интерьер: просторный и функциональный салон с передовыми системами комфорта и развлечений.
  • Безопасность и производительность: современные системы безопасности и мощные двигатели обеспечивают уверенность и комфорт в каждой поездке.
     

   GAC GS8 II

Цена: от 3 699 000 ₽
Выгода: до 300 000 рублей по программе трейд-ин
Особенности: новое поколение превосходства. Автомобиль, который сочетает в себе мощь и элегантность, обеспечивая непревзойденный комфорт и безопасность.

  • Мощь и стиль: среднеразмерный кроссовер, который выделяется своим стильным дизайном и мощным двигателем.
  • Современные технологии: полный спектр систем безопасности и помощи водителю, включая систему автоматической парковки.
  • Комфорт для всей семьи: просторный салон на семь мест и удобные сиденья, идеально подходящие для семейных поездок и активного отдыха.

GAC GS3

Цена: от 1 899 000 ₽
Выгода: до 300 000 рублей по программе трейд-ин и до 200 000 за покупку в кредит
Особенности: автомобиль для молодых и активных. Компактный, стильный и экономичный, идеально подходящий для городской жизни.

  • Футуристический дизайн: стильный и современный внешний вид, который привлекает внимание на дороге.
  • Информационно-развлекательная система: современная и удобная система, обеспечивающая доступ к различным функциям и развлечениям.
  • Безопасность и уверенность: передовые системы помощи водителю и светодиодные фары для безопасного вождения в любых условиях.

Специальные предложения


Мы предлагаем нашим клиентам дополнительные возможности и условия, которые делают покупку автомобиля еще более выгодной:

  • Программа трейд-ин: обменяйте свой автомобиль с пробегом на новый GAC с выгодой до 300 000 рублей.
  • Финансовые сервисы: подберите комфортные условия кредитования с помощью нашего кредитного калькулятора.
  • Онлайн-оценка автомобиля: оцените ваш автомобиль онлайн или запишитесь на оценку в дилерском центре.
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Услугу кредитования предоставляют: АО «ТБанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк».

Справка

GAC Динамика Официальный дилерский центр GAC

г. Калининград, ул. Дзержинского, 130
+7 (4012) 27 90 73
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