Весеннее преображение: акция на микроигольчатый RF-лифтинг в «Формуле красоты»

Микроигольчатый RF-лифтинг — инновационная аппаратная процедура для улучшения качества кожи и борьбы с её недостатками — такими, как провисания, потеря упругости, растяжки, постакне и послеродовые изменения. В честь замечательного женского дня 8 Марта Центр эстетической медицины «Формула красоты» предлагает акции на процедуры, которые позволят получить максимальный эффект омоложения в сжатые сроки.

«Процедура основана на воздействии микроиголочек, которые одновременно стимулируют поверхностные слои кожи вакуумом и пропускают RF-энергию через иглы, прогревая ткани и активируя процесс образования коллагена. Это помогает подтянуть кожу, улучшить её текстуру, сократить растяжки, уменьшить поры, „присадить“ и подтянуть кожный лоскут», — рассказывает Ирина Стенина, главный врач центра эстетической медицины «Формула красоты», дерматолог-косметолог, трихолог высшей категории, Член всероссийского общества мезотерапевтов.

Для выполнения микроигольчатого RF-лифтинга применяется специальный одноразовый аппликатор с ультратонкими иглами — проводниками радиочастотного биполярного тока. Ток проникает в кожу на глубину от 0,5 до 3 мм, в зависимости от типа кожи пациента и обрабатываемой области. Под воздействием радиочастотного тепла происходит разрушение старых волокон коллагена и активация процесса синтеза нового коллагена и эластина. Результат — обновление и укрепление кожи, улучшение ее упругости и эластичности.

В Центре эстетической медицины «Формула красоты» процедуры выполняются на современном аппарате, который имеет специальные манипулы как для лица, так для тела.

«Микроигольчатый RF-лифтинг идеально подходит для работы с поверхностными слоями кожи, улучшая внешний вид, и может быть использован на любом участке тела — лице, шее, декольте, животе, внутренней поверхности рук, бедер», — рассказывает Ирина Стенина.

Процедура безболезненная, восстановление занимает немного времени, реабилитационный период практически отсутствует.

Максимальный результат позволит дать сочетание в комплексе двух процедур — SMAS-лифтинга и микроигольчатого RF-лифтинга. Первая процедура действует на глубокие слои тканей, мышцы и каркас лица, придавая ему подтянутый вид. Вторая помогает подтянуть и улучшить состояние поверхности кожи, её текстуру. В итоге за довольно короткий срок можно добиться потрясающих результатов — четких контуров лица, омоложения кожи, подтянутых и ровных линий.

Процедура дает долгосрочный эффект без хирургического вмешательства.

Преимущества микроигольчатого RF-лифтинга:

Подтяжка кожи и уменьшение растяжек

Улучшение текстуры кожи, уменьшение пор и морщин

Плавная подтяжка с минимальным временем восстановления

Процедура для любой зоны тела

Безболезненно, без риска и с видимыми результатами

В честь замечательного женского праздника весь март Центр эстетической медицины «Формула красоты» предлагает вам акцию на процедуры:

На первый сеанс процедуры «Микроигольчатый RF-лифтинг» — скидка 15%

Бесплатная консультация специалиста перед процедурой, чтобы вы могли задать все интересующие вопросы и выбрать идеальный план процедур для вашего типа кожи.

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