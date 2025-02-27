Будущие обитатели «Планеты Океан» ждут своего переезда в новые аквариумы

Миролюбивые акулы-зебры, ленивые белоперые и неугомонные черноперые акулы, полуметровые скаты, зубастые мурены и пираньи, рыбы-слоны и рыбы-собаки и другие гидробионты — всего 1 743 будущих обитателя экспозиционно-образовательного корпуса «Планета Океан» ждут своего переезда из Москвы в Калининград.

Поставщиком гидробионтов является компания «Аква Лого Инжениринг», которая в данный момент заботится о комфортном пребывании будущих питомцев аквариумов Музея Мирового океана на своей площадке в Москве.

«В основном в наших аквариумах для „Планеты Океан“ живут обитатели тропиков, Белого, Баренцева и Японского морей, — поясняет главный ихтиолог компании „Аква Лого Инжениринг“ Константин Моршнев. — К транспортировке они готовы. Чувствуют себя хорошо и аппетит у них отменный. Скаты и акулы, например, ежедневно съедают по полведра кальмаров и креветок. Мелкую рыбу легче транспортировать, но нам нужно, чтобы рыбка, перед тем как переедет в новый дом — подросла, поэтому мы повезем уже подростков».

Специалисты отмечают, что легче всего переживают переезд костистые рыбы. Способом перевозки в Калининград с большой долей вероятности будет выбран авиатранспорт. Взрослая рыба спокойно выдерживает такие условия. Для подготовки к перелету рыбу сажают на диету. При необходимости она может обходиться без питания неделю, чего в нашем случае не потребуется.

Способы транспортировки не удивят тех, у кого есть дома аквариум. Ведь, приобретая рыбку в магазине, владелец несет ее домой в обычном полиэтиленовом пакете, наполненном водой и воздухом. Просто для крупных рыб такой «пакет» гораздо больше и выглядит иначе — в виде рукава. Перед транспортировкой он также наполняется на 1/3 водой, специальным веществом, которое переводит аммиак в нетоксичную форму, обогащается кислородом, а затем в него помещается рыба. Пакет герметично закрывается и отправляется в коробку с пенопластовыми вкладышами.





«Мы смотрим, какая погода в Москве и в Калининграде. Если холодно — то в коробку дополнительно укладываются специальные утеплители, если погода жаркая, в нее отправляются пакеты со льдом. Все „холодные обитатели“ — это Баренцево, Белое море — поедут только со льдом. Комфортная для них температура — 8 градусов», — объясняет Константин Моршнев.

После прибытия в Музей Мирового океана гидробионты помещаются в «карантин» под пристальное наблюдение специалистов. Рыба привыкает к новым условиям обитания, кормам, соседям по аквариуму. Иногда это занимает около месяца.









«Одним из важных условий для принятия гидробионтов в экспозиционном корпусе „Планета Океан“ является отсутствие в воздухе строительной пыли и паров краски, так как вода в аквариумах хорошо впитывает такие компоненты, а это может создать неблагоприятную среду для рыб. Поэтому после завершения отделочных работ до привоза рыб должно пройти не менее месяца. Сейчас строители устраняют замечания по различным помещениям и инженерным системам комплекса, поэтому техническая готовность аквариумов пока отсутствует», — говорит главный ихтиолог Музея Мирового океана Юрий Тришкин.

В настоящее время строители предъявляют специалистам Музея Мирового океана работоспособность инженерных систем и устраняют выявленные замечания. В корпусе продолжаются работы по созданию экспозиции музея.