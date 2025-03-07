Презентация нового Changan CS75 Plus: стиль и мощность технологии

На днях состоялось долгожданное событие — презентация обновлённого кроссовера Changan CS75 Plus. Мероприятие прошло в атмосфере праздника, где гости смогли не только познакомиться с новинкой, но и окунуться в культуру Китая. 

Обновлённый Changan CS75 Plus: стиль, мощность и технологии

Новая версия кроссовера стала ещё привлекательнее благодаря современному дизайну, переработанному интерьеру и более мощным двигателям. Передняя часть автомобиля теперь выглядит солиднее за счёт узких фар, обновлённого бампера и расширенной решётки радиатора. Сзади добавлена стильная светодиодная перемычка между фонарями и диффузор, подчёркивающий спортивный характер модели. Габариты остались практически неизменными: длина увеличилась на 10 мм (теперь 4710 мм), а дорожный просвет в 190 мм обеспечивает уверенность как в городе, так и на лёгком бездорожье. 


Интерьер кроссовера сочетает современный стиль и передовые технологии. Два 12,3-дюймовых экрана — приборная панель и мультимедиа — теперь выполнены в безрамочном дизайне, а интерфейс стал удобнее и интуитивнее. 

Под капотом Changan CS75 Plus — обновлённая линейка двигателей Blue Core D. Базовый 1,5-литровый мотор развивает 188 л.с. и 300 Нм, а для любителей динамичной езды доступен 2,0-литровый агрегат мощностью 233 л.с. и 390 Нм. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, обеспечивая плавность и отзывчивость. 

Безопасность и комфорт на новом уровне

Кроссовер оснащён шестью подушками безопасности, а в списке опций — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон и система предупреждения о сходе с полосы. Новинкой стал проекционный дисплей, который упрощает контроль скорости и маршрута. Сиденья стали комфортнее благодаря новому наполнителю, а встроенный видеорегистратор — приятное дополнение для повседневных поездок. 


Культурная программа: погружение в атмосферу Китая

Презентация стала не только демонстрацией нового автомобиля, но и ярким культурным событием. Гостей встречали гейши, которые представили традиционные японские танцы. Их яркие костюмы и изысканное исполнение добавили мероприятию особого шарма. 


Для гурманов был подготовлен фуршет с насыщенным меню, включающим как традиционные китайские блюда, так и современные кулинарные изыски. А для маленьких гостей организовали анимацию с конкурсами, играми, что сделало мероприятие по-настоящему семейным. 

Фотозона в стиле китайского искусства стала одной из притяжений гостей, где с удовольствием делали снимки на фоне ярких декораций, чтобы сохранить воспоминания об этом уникальном событии. 


Итоги мероприятия

Презентация Changan CS75 Plus стала настоящим праздником, объединившим технологии, культуру и гастрономию. Гости смогли не только оценить новинку, но и провести время в атмосфере дружеского общения, а также принять участие в розыгрыше ценных призов. Мы благодарим всех, кто разделил с нами этот день, и надеемся, что обновлённый Changan CS75 Plus завоюет сердца российских автолюбителей.


Партнёры мероприятия:

Отель «Kristall Hotel & Spa»
Автотехцентр «Спектр»
Ресторан авторской локальной кухни «Gravlaks»

Справка

Changan центр Калининград

г. Калининград, ул. Аллея смелых, 200Б, на территории автотехцентра «Спектр»
+7 (4012) 704 700
kgd.changanauto.ru
Вконтакте
Реклама. ООО «Сапфир». ИНН 3906352832
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter