Презентация нового Changan CS75 Plus: стиль и мощность технологии

На днях состоялось долгожданное событие — презентация обновлённого кроссовера Changan CS75 Plus. Мероприятие прошло в атмосфере праздника, где гости смогли не только познакомиться с новинкой, но и окунуться в культуру Китая.

Обновлённый Changan CS75 Plus: стиль, мощность и технологии

Новая версия кроссовера стала ещё привлекательнее благодаря современному дизайну, переработанному интерьеру и более мощным двигателям. Передняя часть автомобиля теперь выглядит солиднее за счёт узких фар, обновлённого бампера и расширенной решётки радиатора. Сзади добавлена стильная светодиодная перемычка между фонарями и диффузор, подчёркивающий спортивный характер модели. Габариты остались практически неизменными: длина увеличилась на 10 мм (теперь 4710 мм), а дорожный просвет в 190 мм обеспечивает уверенность как в городе, так и на лёгком бездорожье.





Интерьер кроссовера сочетает современный стиль и передовые технологии. Два 12,3-дюймовых экрана — приборная панель и мультимедиа — теперь выполнены в безрамочном дизайне, а интерфейс стал удобнее и интуитивнее.

Под капотом Changan CS75 Plus — обновлённая линейка двигателей Blue Core D. Базовый 1,5-литровый мотор развивает 188 л.с. и 300 Нм, а для любителей динамичной езды доступен 2,0-литровый агрегат мощностью 233 л.с. и 390 Нм. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, обеспечивая плавность и отзывчивость.

Безопасность и комфорт на новом уровне

Кроссовер оснащён шестью подушками безопасности, а в списке опций — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон и система предупреждения о сходе с полосы. Новинкой стал проекционный дисплей, который упрощает контроль скорости и маршрута. Сиденья стали комфортнее благодаря новому наполнителю, а встроенный видеорегистратор — приятное дополнение для повседневных поездок.

Культурная программа: погружение в атмосферу Китая

Презентация стала не только демонстрацией нового автомобиля, но и ярким культурным событием. Гостей встречали гейши, которые представили традиционные японские танцы. Их яркие костюмы и изысканное исполнение добавили мероприятию особого шарма.





Для гурманов был подготовлен фуршет с насыщенным меню, включающим как традиционные китайские блюда, так и современные кулинарные изыски. А для маленьких гостей организовали анимацию с конкурсами, играми, что сделало мероприятие по-настоящему семейным.

Фотозона в стиле китайского искусства стала одной из притяжений гостей, где с удовольствием делали снимки на фоне ярких декораций, чтобы сохранить воспоминания об этом уникальном событии.





Итоги мероприятия

Презентация Changan CS75 Plus стала настоящим праздником, объединившим технологии, культуру и гастрономию. Гости смогли не только оценить новинку, но и провести время в атмосфере дружеского общения, а также принять участие в розыгрыше ценных призов. Мы благодарим всех, кто разделил с нами этот день, и надеемся, что обновлённый Changan CS75 Plus завоюет сердца российских автолюбителей.

Партнёры мероприятия:

Отель «Kristall Hotel & Spa»,

Автотехцентр «Спектр»

Ресторан авторской локальной кухни «Gravlaks»