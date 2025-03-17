Стань частью масштабного проекта

Компания «СТГ-Запад» набирает сотрудников для строительства уникального объекта — филиала Большого театра в Калининграде. Требуются: арматурщики, бетонщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, отделочники (маляры и штукатуры), каменщики и подсобные рабочие.

Строительство театра оперы и балета с нуля — само по себе исключительное событие, чего очень давно не было в России. Филиал Большого театра — самое эффектное задние на «острове искусств», в форме гиперболического параболоида. Здание будет иметь три зоны: общественное пространства, сценический комплекс и служебные помещения. Вместимость большого зала составит 950 мест, а малого — 300.

К реализации этого сложного проекта компания «СТГ-Запад» приступила в 2021 году. К настоящему моменту полностью возведены монолитные несущие конструкции, для этого понадобилось 46 тысяч кубометров бетона и около тысячи тонн арматурной стали. Вертикальные конструкции 10-этажного здания достигли своей максимальной высоты на отметке +50,350 метров. Общая площадь внутренних помещений будущего театра составляет 36 тысяч квадратных метров.

В настоящее время строители приступают к сложной фазе — это внутренние инженерные коммуникации, механизация и отделочные работы. Желающие участвовать в таком масштабном и важном для региона строительстве при наличии соответствующих компетенций приглашаются на собеседование.

Сотрудникам рабочих профессий компания «СТГ-Запад» обеспечит:

— достойный уровень заработной платы,

— полис ДМС

— бесплатное трехразовое питание.

Контактные данные по вопросам трудоустройства: +7-911-860-98-68.







