К 80-летию Победы Музей Мирового океана готовит масштабный выставочный проект

«Морской десант. Берег Балтики. 1941–1945» — новый выставочный проект Музея Мирового океана, который будет представлен жителям и гостям региона в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он расположится на двух этажах выставочного павильона Военно-морского центра музея и на его открытой территории, около подводной лодки Б-413. Выставка расскажет о малоизвестных эпизодах совместных действий частей армии и флота на начальном и завершающем этапах Великой Отечественной войны — высадке морских десантов в Петергофе у парка Александрия в октябре 1941 года и на косе Фрише-Нерунг в Восточной Пруссии (ныне — Балтийская коса, Калининградская область) в апреле 1945 года.

Замысел проекта состоит в отражении исторической взаимосвязи между событиями по борьбе с врагом на разных берегах Балтики, героизма участников морских десантов, в сохранении боевых традиций и преемственности поколений. Работа над выставкой ведется совместно с ГМЗ «Петергоф».

Значимое место в экспозиционном пространстве займет картина калининградского художника Евгения Машковского — «Высадка Западного десанта на косу Фрише-Нерунг 26 апреля 1945 года» (рабочее название картины), над созданием которой мастер работает прямо сейчас. Художественных полотен, посвященных этому событию, — единицы. Это тот случай, когда произведение с основным сюжетом создается специально для выставки.









«Во время обсуждения темы будущей картины с историками музея, изучения первоисточников, мы пришли к выводу, что решающую роль в этой операции сыграл момент высадки Западного десанта, поэтому было принято решение отобразить на картине именно этот эпизод», — комментирует художник Музея Мирового океана Евгений Машковский.

26 апреля 1945 года в районе 2 часов ночи отряд советских моряков с десантом армейских подразделений подошел к берегу косы для высадки и блокирования отступающих немецко-фашистских войск. В операции были задействованы несколько типов катеров, доставлявших десант на берег. Мастер работает над изображением высадки первой группы десанта, которая осуществлялась четырьмя торпедными катерами Д-5 с сотней бойцов на борту.

«На полотне появятся исторические персонажи: пулеметчик Василий Кибальный, который 26 апреля со своим расчетом в числе первых высадился на берег и совершил подвиг, уничтожив несколько десятков солдат противника; еще одна важная персона — боцман торпедного катера ТК № 802 Юрий Иванов — геройски погибший в бою при отражении вражеских атак — его именем названа улица в Балтийске», — говорит художник.

Отметим, выставочный проект будет реализован при участии Российского военно-исторического общества, Дважды Краснознаменного Балтийского флота, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, парково-музейного комплекса «Старый Люнет» и Музея героев нового времени Z.

Концепция выставки построена на сочетании уникальных экспонатов: личные вещи военачальников адмирала Владимира Трибуца и генерал-полковника Кузьмы Галицкого, которые непосредственно руководили действиями сил армии и флота при штурме косы, награды, документы, а также образцы вооружения, модели катеров и средств высадки десанта. Значимое место в выставочном пространстве займут работы двух фотокорреспондентов, участников событий — Леонида Коровина и Аркадия Шайхета. Отдельно будут представлены темы профессиональной подготовки российских морских пехотинцев, их современная экипировка и вооружение.

Специально для экспозиции создается мультимедийная инсталляция «Штурм косы Фрише-Нерунг», которая в современной графической форме расскажет о ходе операции и ее главных участниках. Откроет выставку в Музее Мирового океана научно-практическая конференция «Война на море. Берег Балтики» с участием ведущих военных историков, представителей музеев, военных учебных заведений и флотов.

«Мужество, стойкость, беззаветная любовь к Родине, готовность защищать ее от любых врагов — лучшие качества нашего народа. Очень важно, чтобы подрастающее поколение помнило об этом, знало и гордилось историей России. Уверен, что новая выставка будет способствовать этому, позволит каждому посетителю почувствовать себя частью истории великой страны. Она посвящена тем, кто ценой своей жизни, принес нам Победу», — говорит генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Выставка «Морской десант. Берег Балтики. 1941–1945» откроется 26 апреля.

Военно-морской центр,

Калининград, набережная Петра Великого, 9.

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