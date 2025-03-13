Объявлена грандиозная распродажа 150 авто в «Чанган Центре» на Аллее Смелых

Покупка нового автомобиля кажется недоступной? А если бы он стал вдруг почти по карману?

Скидки до 900 000 рублей, и это не опечатка!

Внимание! В «Чанган Центре» на Аллее Смелых происходит нечто такое, о чём стоит кричать!150 автомобилей, как абсолютно новых, так и с небольшим пробегом (но всё ещё в прекрасной форме), ждут своих будущих владельцев.Это возможность наконец поменять свой старый автомобиль на что-то более современное, надёжное и красивое!А теперь самое важное: срок акции ограничен. Успейте порадовать себя и своих близких до конца марта. Иначе эти автомобили окажутся в чужих гаражах!Не упускайте возможность и приезжайте в «Чанган Центр» на Аллее Смелых, 200Б. Осматривайте, тестируйте, выбирайте. А наши менеджеры помогут вам во всём разобраться. Без лишних слов, без навязчивости — только честная информация, профессионализм и реальные предложения.

«Чанган Центр» на Аллее Смелых. Акция действует до конца марта 2025 года. Количество автомобилей ограничено.