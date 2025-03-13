Объявлена грандиозная распродажа 150 авто в «Чанган Центре» на Аллее Смелых

Покупка нового автомобиля кажется недоступной? А если бы он стал вдруг почти по карману? 

Внимание! В «Чанган Центре» на Аллее Смелых происходит нечто такое, о чём стоит кричать! 
150 автомобилей, как абсолютно новых, так и с небольшим пробегом (но всё ещё в прекрасной форме), ждут своих будущих владельцев.

Скидки до 900 000 рублей, и это не опечатка!


Это возможность наконец поменять свой старый автомобиль на что-то более современное, надёжное и красивое!
А теперь самое важное: срок акции ограничен. Успейте порадовать себя и своих близких до конца марта. Иначе эти автомобили окажутся в чужих гаражах!
Не упускайте возможность и приезжайте в «Чанган Центр» на Аллее Смелых, 200Б. Осматривайте, тестируйте, выбирайте. А наши менеджеры помогут вам во всём разобраться. Без лишних слов, без навязчивости — только честная информация, профессионализм и реальные предложения.


«Чанган Центр» на Аллее Смелых. Акция действует до конца марта 2025 года. Количество автомобилей ограничено.

Справка

Changan центр Калининград

г. Калининград, ул. Аллея смелых, 200Б, на территории автотехцентра «Спектр»
+7 (4012) 704 700
kgd.changanauto.ru
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