Концепция будущего: приглашаем на прогулку по жилому комплексу «Включи»

Жизнь в многоквартирных домах долго ограничивалась пределами собственного жилья. Но подход к строительству современных комплексов кардинально меняется. Возьмём жилой комплекс «Включи», где федеральный застройщик ССК реализует концепцию «город в городе». По прогнозам экспертов, спрос на такие ЖК будет только расти. Они подходят тем, кто впервые покупает квартиру, семьям с детьми, инвесторам. И не только: это совсем иной уровень инфраструктуры, когда всё необходимое есть в паре шагов от дома.

Концепция «город в городе» ломает стереотипное представление о жизни в многоквартирном доме. Оно выглядит примерно следующим образом: есть кухня, где вы едите, санузел, для отдыха — гостиная, которая в однушках ещё и выполняет роль спальни. Поднимаясь домой, вы можете задержаться в подъезде на пару минут, чтобы проверить почту или пообщаться с соседями — других причин просто нет. И хорошо, если во дворе есть территория для прогулок и игр: в условиях плотной застройки вместо неё часто можно увидеть машины и небольшой зелёный «островок» со скамейкой.

А теперь представим, какой может быть жизнь в жилом комплексе «Включи».

Разнообразие сценариев



Ваше утро по-прежнему может начинаться с завтрака на уютной кухне. Или на балконе, лоджии с панорамным видом, на собственной террасе: продуманные планировки — это первое, что обеспечивает вариативность сценариев жизни во «Включи». Если вы спешите, то можно прямо на территории жилого комплекса взять кофе навынос и свежую выпечку — на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения для разных бизнес-идей, в том числе для будущих пекарен, кафе и ресторанов.

Что для вас предпочтительнее — отдых дома за просмотром сериалов в гостиной, мастер-спальне или на свежем воздухе в уличной лаундж-зоне? Выбирать что-то одно необязательно. В ЖК «Включи» вы сможете наблюдать за игрой ваших детей в баскетбол или мини-футбол на универсальной спортивной площадке, покачиваясь на качелях в окружении зелени.







Если отдых для вас — это занятия спортом, то вы точно оцените зону с тренажёрами, которые позволяют проработать разные группы мышц. А для юных исследователей на территории предусмотрены интерактивные детские площадки. Они полностью соответствуют современным требованиям безопасности и интересам как самых маленьких жителей, так и ребят постарше.

Инфраструктура и эстетика «города в городе»

Когда разрабатываются такие масштабные проекты, одна из сложнейших задач — интегрироваться в существующую городскую среду. И проектировщики ССК справились с ней на отлично. Локация для «Включи» выбрана очень удачно: прямо через дорогу от жилого комплекса находится современная гимназия, что значительно облегчает жизнь родителям школьников.

Поездка на машине от ЖК «Включи» до центра Калининграда займёт около 20 минут, до моря — полчаса. В шаговой доступности — детские сады, автобусная остановка, супермаркеты, Парк света, где любят гулять и дети, и взрослые. Но если вы не хотите выходить далеко за пределы дома, для прогулок подойдёт и… территория комплекса.





«Включи» — это полноценный жилой район с собственными улицами. Сейчас идёт активное строительство десяти домов: первые готовят к сдаче уже в этом году. К финальному этапу будет возведено 30 домов, и каждый из них — часть архитектурной системы с единым дизайном фасадов, высотностью в семь этажей, панорамным остеклением, террасами и продуманным освещением, которое делает территорию уютной и безопасной в тёмное время суток.

Отдельного внимания заслуживает заслуживает концепция благоустройства. Помимо декоративных кустарников и клумб, здесь планируется высаживать крупномерные деревья. Вы сможете увидеть результаты благоустройства и гулять по затенённым дорожкам не через пять-десять лет, когда саженцы вырастут, как это обычно бывает с проектами озеленения, а гораздо раньше.

Больше чем концепция

Эстетически привлекательные пространства для игр, спорта и отдыха, магазины, кафе и салоны у дома — это всё, конечно, здорово. Но в завершение прогулки по «городу в городе» хочется вернуться к тому, с чего мы начинали — к жизни в самой квартире.

И она может быть такой. У вас есть кухня, где вы завтракаете и проводите время с семьёй за обедом и ужином, встречаете близких и друзей, или кухня-гостиная — оптимальное решение для небольшой квартиры, которое позволяет выделить отдельную спальню. Просторная ванная комната или два санузла — для большой семьи это спасение.

С продуманными кладовыми и гардеробными вы можете сосредоточиться на интерьере в вашей квартире, не думая о том, где будете хранить необходимые, но перегружающие пространство вещи. Вы можете выбрать квартиру с отделкой от застройщика, если не готовы заниматься ремонтом, или качественный серый ключ. Какой вопрос точно не требует решения, так это вода: предусмотрена дополнительная очистка при помощи фильтрации и обеззараживания, что делает воду абсолютно безопасной для использования и питья.

Дизайнерские входные группы с зеркалами, комфортными сиденьями и растениями в кадках: подъезды здесь — не просто проходное место между улицей и квартирой. Поднимаясь домой, вы можете оставить велосипед или коляску в закрытой колясочной. А если вы пришли после прогулки с собакой, то, прежде чем зайти в квартиру, можно вымыть лапы четвероногому другу в специальной комнате с лапомойкой.

Когда в жилом комплексе всё продумано до таких мелочей, на меньшее соглашаться не хочется. Поэтому, возможно, эксперты и правы — у концепции «город в городе» в сочетании с качественным наполнением есть все шансы стать основным трендом в девелопменте на ближайшие десятилетия.

