Начните новую жизнь в ЖК «Семейные истории»: квартиры от 80 000 рублей за кв.м

Ищете замечательное место для жизни? Мечтаете о доме, где каждая деталь продумана для комфорта вашей семьи? Тогда жилой комплекс «Семейные истории» точно для вас! Ведь это не просто квартиры на любой вкус по цене от 80 000 рублей за квадратный метр, это еще и пространство, где ваша жизнь станет ярче, удобнее и счастливее. При этом о качестве и сроках строительства можно не беспокоиться, ведь объект возводит надежный застройщик с безупречной репутацией «СЗ «535-Плюс», входящий в группу компаний Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», построившую по индивидуальному авторскому проекту ЖК «Нахимовский квартал» на ул. Артиллерийской в Калининграде.

Новый проект застройщика — ЖК «Семейные истории», расположенный в перспективном районе посёлка Васильково, — придется по душе и тем, кто стремится жить активно, и приверженцам размеренного и спокойного ритма жизни. Ведь от жилого комплекса всего 5 минут до центра города и 20 минут до моря без пробок — при желании всегда можно быстро оказаться в центре событий, а можно наслаждаться тишиной и уютом вдали от суеты.





Удобная логистика — далеко не единственный аргумент в пользу «Семейных историй». Вот лишь несколько весомых причин выбрать этот жилой комплекс:

— Современные дома, созданные для жизни. Три стильных девятиэтажных здания, фасады которых выполнены из современных материалов, защищающих от непогоды и гарантирующих долговечность. Эргономичные планировки, продуманные до мелочей, где каждая квартира — это уютное пространство, созданное для вашего семейного благополучия. Есть варианты на любой вкус: уютные однокомнатные (от 41,6 м²); удобные двухкомнатные (от 66,1 м²), просторные трёхкомнатные (от 88,6 м²). Здесь каждый найдёт свой оптимальный вариант!

— Пространство для бытовых нужд. Колясочные на первых этажах, с местами для колясок, велосипедов и самокатов. Индивидуальные кладовые от 4 до 15 м² для хранения сезонных вещей. Парковочная зона с зарядной станцией для электромобилей. Любая мелочь продумана для вашего удобства!

— Территория для детей и взрослых. Детские разновозрастные игровые площадки из природных материалов, созданные с учётом рекомендаций психологов, будут способствовать развитию воображения и любознательности у детей. Спортивные площадки для всех возрастов: от турников для взрослых до зон для активных игр подростков. Всем найдётся занятие по душе!

— Инфраструктура для всей семьи. В шаговой доступности от ЖК «Семейные истории» — детский сад «Ручеёк», Школа будущего, Васильковская СОШ, магазины, фитнес-центры и автобусная остановка. Всё, что нужно для комфортной жизни, — рядом!

Срок сдачи комплекса: 4-й квартал 2026 года — 3-й квартал 2027 года. Уже сейчас вы можете выбрать квартиру своей мечты и задать все вопросы по телефону 525-055. Начните свою счастливую историю уже сегодня!

Жилой комплекс «Семейные истории»: место, где мечты становятся реальностью!