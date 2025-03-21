«МегаФон» разогнал интернет в Московском районе Калининграда

Новое качество связи и быструю загрузку интернет‑сервисов оценили жители десятков домов спальных микрорайонов столицы региона. Новое телекоммуникационное оборудование охватило сигналом Тихорецкую, Восточную, Великолукскую и Школьную улицы, а также Тихорецкий проезд. Теперь абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.

Специалисты оператора постоянно следят за нагрузкой на сеть по всему региону. Так, в Калининграде и регионе в целом наблюдается существенный рост трафика в сети, около 15-20% в годовом сравнении. Для увеличения ёмкости и улучшения покрытия в интернет-активных локациях Калининграда инженеры запустили новое телеком-оборудование.

Объекты связи установлены с учетом городской застройки, а сигнал выверен таким образом, чтобы он оставался стабильным как на улице, так и внутри помещений. Теперь обладатели «зелёных» сим‑карт могут без задержек смотреть видео в высоком качестве, слушать музыку и делиться сотнями фотографий на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с.

«Общий объем передачи данных в Калининграде увеличился в среднем на 16%. В этом плане отдельно выделяется Московский район, где потребление выросло на 20%. Мы это связываем с большим количеством новостроек, которые не так давно открыли свои двери жильцам. Чтобы нивелировать влияние возрастающего трафика в районе и улучшить качество предоставляемых услуг для наших абонентов, мы построили новые базовые станции», — рассказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Московский район Калининграда — второй по величине и по численности район города, который занимает примерно 76 кв. км, насчитывается порядка 200 тысяч жителей.

Справка

МегаФон оператор связи

Багратионовский р-н, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 5
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Балтийский р-н, г. Балтийск, пр-т Ленина, 60А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Полесский р-н, г. Полесск, ул. Калининградская, 9
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru

МегаФон оператор связи

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Гагарина, 5А
8 800 550 05 00
kaliningrad.megafon.ru
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