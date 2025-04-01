Весеннее обновление: «Светофор» приглашает за покупками по выгодным ценам

Весна — время ярких красок и приятных сюрпризов. Хотите покупать больше, а платить меньше? В «Светофоре» вас ждут новые поступления, спецпредложения и неизменно низкие цены.

Забудьте о переплатах — здесь цены на 20-30% ниже, чем в обычных магазинах, а ассортимент приятно удивляет. Так что вперед за покупками — ведь «Светофор» уже зажег зелёный свет для ваших выгодных весенних закупок!



Традиционно в «Светофоре» покупателей ждет отличный выбор всевозможных товаров. В частности, в эти дни в магазинах сети можно приобрести по отличным ценам продукты на любой вкус — от «молочки» до бакалеи. Вот лишь несколько позиций:

Сыр «Юговской» БЗМЖ ЮКМП ООО (производитель), фасованный 400 г — 330,53 р.

Колбаса вареная «Домашняя со шпиком» кат. В вес. ООО «СКМ» — 148,00 р.

Набор для чахохбили (лоток) зам. вес. «Благояр» ГАП «Ресурс» — 234,24 р.

Крупа гречневая ядрица вар.пак. 4*100гр Прусская мельница — 41,80р.

Крупа пшеничная 700гр ИП Маркова — 36,50 р. Клубника замороженная, вес.-231,66 р.

Рис круглозерный шлифованный 1 сорт вар.пак. 4*100гр Прусская мельница — 60,28р.

Макаронные изделия «Твердый знак» 900 г группа А в/с СМФ — 63,06 р.

Макаронные изделия «Твердый знак» группа А, в/с, 3 кг, ООО «СМФ» — 207,70 р.

Макаронные изделия «Знатные», ТМ, А в/с (перья, рожки особые, спиральки), 450гр, Экстра М ОАО — 40,71 р.

Кукуруза сладкая в зернах «Globus» 340 гр — 87,90 р.

Сок апельсиновый т/пак 1 л Плодовое — 85,18 р.

Семечки очищенные 500 г Векторвкусофф — 98,19 р.

Финики КАБ КАБ Иран 500 г «Вектор Вкусофф» — 132,50 р.

Манго сушеное 500 г «Вектор Вкусофф» — 429,43 р.

Конфеты микс («Ярче», «Супер», «БонТайм кокос») 1кг «КДВ Групп» ООО — 326,40 р.

Помимо продуктов, в «Светофоре» представлен широкий ассортимент всевозможных. Само собой, по отличным ценам. Вот лишь несколько позиций:

Эмаль ПФ 115 RioBlanco, глянцевая, 0,8 кг, в ассортименте — 162,50 р.

Грунт эмаль по ржавчине 3в1 RioBlanco, 0,8кг, в ассортименте — 185,20 р.

Эмаль аэрозольная алкидная универсальная, RAL в ассорт-те, 520 мл, расход 3 м2 — 247,50 р.

Губки универсальные со стальной нитью 9,5*9*2 2шт. — 72,50 р.

Мыло PURE by Duru туалетное 4×85гр «ЭВЬЯП РУС» ООО — 46,99 р.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре» по суперценам. При этом не стоит опасаться, что выгода достигается в ущерб качеству. Секрет «Светофора» заключается в том, что товары закупаются напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, и нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки находятся в отдалении от центра города и работают в режиме склада. Все это и позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.

Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.