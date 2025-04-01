Весеннее обновление: «Светофор» приглашает за покупками по выгодным ценам

Весна — время ярких красок и приятных сюрпризов. Хотите покупать больше, а платить меньше? В «Светофоре» вас ждут новые поступления, спецпредложения и неизменно низкие цены.

Забудьте о переплатах — здесь цены на 20-30% ниже, чем в обычных магазинах, а ассортимент приятно удивляет. Так что вперед за покупками — ведь «Светофор» уже зажег зелёный свет для ваших выгодных весенних закупок!

Традиционно в «Светофоре» покупателей ждет отличный выбор всевозможных товаров. В частности, в эти дни в магазинах сети можно приобрести по отличным ценам продукты на любой вкус — от «молочки» до бакалеи. Вот лишь несколько позиций:

  • Сыр «Юговской» БЗМЖ ЮКМП ООО (производитель), фасованный 400 г — 330,53 р.
  • Колбаса вареная «Домашняя со шпиком» кат. В вес. ООО «СКМ» — 148,00 р.
  • Набор для чахохбили (лоток) зам. вес. «Благояр» ГАП «Ресурс» — 234,24 р.
  • Крупа гречневая ядрица вар.пак. 4*100гр Прусская мельница — 41,80р.
  • Крупа пшеничная 700гр ИП Маркова — 36,50 р. Клубника замороженная, вес.-231,66 р.
  • Рис круглозерный шлифованный 1 сорт вар.пак. 4*100гр Прусская мельница — 60,28р.
  • Макаронные изделия «Твердый знак» 900 г группа А в/с СМФ — 63,06 р.
  • Макаронные изделия «Твердый знак» группа А, в/с, 3 кг, ООО «СМФ» — 207,70 р.
  • Макаронные изделия «Знатные», ТМ, А в/с (перья, рожки особые, спиральки), 450гр, Экстра М ОАО — 40,71 р.
  • Кукуруза сладкая в зернах «Globus» 340 гр — 87,90 р.
  • Сок апельсиновый т/пак 1 л Плодовое — 85,18 р.
  • Семечки очищенные 500 г Векторвкусофф — 98,19 р.
  • Финики КАБ КАБ Иран 500 г «Вектор Вкусофф» — 132,50 р.
  • Манго сушеное 500 г «Вектор Вкусофф» — 429,43 р.
  • Конфеты микс («Ярче», «Супер», «БонТайм кокос») 1кг «КДВ Групп» ООО — 326,40 р.


Помимо продуктов, в «Светофоре» представлен широкий ассортимент всевозможных товаров для дома, кухни и бытовых нужд. Само собой, по отличным ценам. Вот лишь несколько позиций:

  • Эмаль ПФ 115 RioBlanco, глянцевая, 0,8 кг, в ассортименте — 162,50 р.
  • Грунт эмаль по ржавчине 3в1 RioBlanco, 0,8кг, в ассортименте — 185,20 р.
  • Эмаль аэрозольная алкидная универсальная, RAL в ассорт-те, 520 мл, расход 3 м2 — 247,50 р.
  • Губки универсальные со стальной нитью 9,5*9*2 2шт. — 72,50 р.
  • Мыло PURE by Duru туалетное 4×85гр «ЭВЬЯП РУС» ООО — 46,99 р.


И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре» по суперценам. При этом не стоит опасаться, что выгода достигается в ущерб качеству. Секрет «Светофора» заключается в том, что товары закупаются напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, и нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки находятся в отдалении от центра города и работают в режиме склада. Все это и позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.

Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 906 230 56 01
Все филиалы
Реклама. ООО «Торгсервис39». ИНН 3914023831
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter