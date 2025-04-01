Калининградские «Гонки дронов: На грани неба!» взлетят благодаря гранту

Проектная активность «Гонки дронов: На грани неба!» стал победителем грантового конкурса Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»! Инициатива, посвященная популяризации современных технологий и развитию интереса к инновационному виду спорта среди калининградской молодежи, получила высокую оценку экспертной комиссии и финансирование для своей реализации.

О значимости проекта для развития беспилотной авиации в регионе говорят официальные письма поддержки от Федерации гонок дронов России (ФГДР) и Министерства спорта Калининградской области. В систематические занятия физической культурой и спортом, а также формирование навыков работы с современными технологиями.

Интенсив «Гонки дронов: На грани неба!» — это отличная возможность для 2025 детей и молодых людей в возрасте от 7 до 25 лет окунуться в мир современных технологий и захватывающих соревнований инновационного вида спорта гонки дронов (беспилотных воздушных судов). Цель проекта — не только заинтересовать ребят миром беспилотных технологий, но и сформировать у них понимание основ конструирования и пилотирования дронов, вдохновить на занятия этим видом спорта и создать активное сообщество единомышленников.

«Мы безумно рады победе! Это огромная возможность для нас воплотить в жизнь нашу мечту — сделать мир беспилотных технологий доступным для каждого юного энтузиаста», — комментирует Наталья Беляева, руководитель проекта. — «Благодаря поддержке „Движения Первых“ мы сможем закупить необходимое оборудование, организовать мастер-классы и соревнования и, самое главное, дать ребятам шанс раскрыть свой потенциал в этой перспективной сфере».

Проект «Гонки дронов: На грани неба!» предложит участникам практические занятия по сборке и настройке дронов, углубленный курс по пилотированию и захватывающие соревнования по различным дисциплинам. Особое внимание будет уделено безопасности полетов и развитию командной работы. Также запланировано проведение соревнований по гонкам дронов, посвященных «Году защитника Отечества», что будет способствовать развитию патриотизма и любви к Родине. Более 35 волонтеров из числа «Движения Первых» будут привлечены к организации и проведению мероприятий, также будет создана онлайн-платформа для общения и обмена опытом между участниками.

Реализация проекта стартует 1 мая 2025 года и продлится до 30 ноября 2025 года. Организаторы обещают насыщенную программу и приглашают всех желающих присоединиться к миру гонок дронов!

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