«Территория мира»: три особенных дня под открытым небом на острове Канта

Академическая музыка под открытым небом — любимый формат фестивалей по всему миру. «Концерт в летнюю ночь» дает Венский филармонический оркестр в парке у дворца Шенбрунн. Внутри памятников архитектуры и на набережной Эльбы выступают оркестры на фестивале в Дрездене. В швейцарском Вербье возможность слушать симфонии представляется в захватывающем окружении Альп.





Остров Канта тоже будто бы создан для музицирования. И каждое лето, в последние выходные августа, здесь проходит опен-эйр классической музыки, где можно услышать фантастических музыкантов и большие симфонические оркестры в двух шагах от собора четырнадцатого века.

Участниками фестиваля в разное время были народный артист России Денис Мацуев (фортепиано), заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель), народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава (сопрано), народный артист России Вадим Репин (скрипка), заслуженная артистка России Аида Гарифуллина (сопрано), народный артист России Константин Хабенский, заслуженный артист России Александр Гиндин, лауреат четырех государственных премий, лауреат «Грэмми» Юрий Башмет и государственный симфонический оркестр «Новая Россия», народный артист России Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России, Российский национальный оркестр, Московский государственный академический симфонический оркестр и другие знаменитые коллективы.

Оркестр-резидент, который меняется каждый год, — одна из главных опор фестиваля. И это главная интрига, наряду с программой и солистами. С нее и начнем.





Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского (художественный руководитель — Владимир Федосеев), которому вот-вот исполнится 100, будет сопровождать фестиваль в этом году. Конечно, под управлением трех разных дирижеров.

В первый день за пульт встанет дирижер МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Федор Безносиков. На второй день его сменит дирижер «Геликон-опера» Филипп Селиванов, а в финале — Арсентий Ткаченко, постоянный приглашенный дирижер камерного оркестра Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы», который в начале года был назначен главным дирижером Большого симфонического оркестра. Задачи у всех разные: из года в год «Территория мира» показывает разные жанры, посвящая свои дни опере, крупным симфоническим формам и концертам для оркестра с солирующими инструментами.

Откроет опен-эйр этим летом одно из самых загадочных сочинений жизнелюбивого гениального Вольфганга Амадея Моцарта, которое ему так и не довелось дописать. «Реквием», несколько частей которого остались эскизами, а центральная Lacrimosa была создана лишь до девятого такта, оркестр представит вместе с Академическим большим хором «Мастера хорового пения». Сольные партии исполнят Елена Логинова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (тенор), Родион Паульс (бас). Орфеем, что выведет из спутанного пространства смыслов к ясности и красоте, будет музыковед Ярослав Тимофеев, который стал ведущим фестиваля в 2024 году. Редактор старейшего профессионального издания о музыке в стране, известный авторскими циклами в Московской филармонии и работой в жюри премии «Золотая маска», подчеркивает цельность трехдневного фестиваля. Попутно напоминая, что главное в искусстве — не слушательский бэкграунд, а способность держать сердце открытым.





30 августа

К сюжетам понятным и земным обратимся на второй день. Речь, конечно, об опере, которая на этот раз подарит радость узнавания и новизны — то, на чем в принципе построена музыка. Известные арии и дуэты исполнят лауреаты последних международных конкурсов: Полина Шабунина (сопрано) и Владислав Чижов (баритон), которым в прошлом году покорился конкурс Пласидо Доминго «Опералия», Игорь Морозов (тенор), победитель II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас гран-при» и Полина Шароварова (меццо-сопрано), гран-при II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы.







31 августа

Состав финального дня в подробном представлении не нуждается. На сцену «Территории мира» выйдут заслуженные артисты России Борис Березовский (фортепиано) и Павел Милюков (скрипка).

Первый — лауреат Международного конкурса пианистов в Лидсе и победитель IX Международного конкурса имени П. И. Чайковского, участник крупнейших академических опен-эйров в Рейнгау (Германия), Вербье (Швейцария), Ла-Рок-д`Антерон (Франция), Зальцбурге (Австрия) и других, который выступает с главными оркестрами мира: Консертгебау, Филадельфийским, Нью-Йоркским, Мюнхенским, Роттердамским, Национальным оркестром Франции.

Второй — лауреат конкурсов скрипачей имени Никколо Паганини, Давида Ойстраха, Роберта Канетти, Арама Хачатуряна, выпускник Венского университета музыки и исполнительского искусства, гастролирующий в Бельгии, Франции, Португалии, Швейцарии, Австрии, Бразилии, Японии со скрипкой знаменитого мастера XVII века Пьетро Джованни Гварнери.

Что бывает, когда такие музыканты соединяются в дуэт? Как минимум — желание наконец искренне и в красках написать о том, как фантастически мы «провели это лето». Под открытым небом. На острове Канта.







29 августа, 20.00

День первый | Торжественный

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского (художественный руководитель — Владимир Федосеев, дирижер — Федор Безносиков)

Академический большой хор «Мастера хорового пения»

Солисты: Елена Логинова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (тенор), Родион Паульс (бас)

Ведущий — Ярослав Тимофеев

30 августа, 19.00

День второй | Волнительный

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (художественный руководитель — Владимир Федосеев, дирижер — Филипп Селиванов)

Игорь Морозов (тенор)

Полина Шабунина (сопрано)

Владислав Чижов (баритон)

Полина Шароварова (меццо-сопрано)

Ведущий — Ярослав Тимофеев

31 августа, 19.00

День третий | Блистательный

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского (художественный руководитель — Владимир Федосеев, дирижер — Арсентий Ткаченко)

Заслуженные артисты России Борис Березовский (фортепиано) и Павел Милюков (скрипка)

Ведущий — Ярослав Тимофеев



На сайте Собора пока доступны абонементы на фестиваль от 6 до 12 тысяч рублей.

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