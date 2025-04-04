От грантов до портфолио: компания T2 и БФУ подписали соглашение о сотрудничестве

Оператор мобильной связи Т2 и Балтийский федеральный университет им. И. Канта подписали в Калининграде соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вуз получил крупного технологичного партнера, а компания Т2 — прямое взаимодействие с талантливыми и креативными студентами.

Будущие выпускники БФУ им. И. Канта получат возможность уже со студенческой скамьи понять, как устроен бизнес на цифровом рынке, на примере одного из 10 лучших работодателей страны по версии HH (по итогам 2024 года).

Т2 готова помогать федеральному вузу готовить будущих специалистов в самых различных областях — от управления до инфокоммуникационных технологий. Соглашение предусматривает различные форматы поддержки активных и инициативных студентов, от мастер-классов и стипендиальных программ до стажировок.





«Мы хотим участвовать в подготовке студентов к успешному старту в карьере через развитие профессиональных навыков, необходимых в бизнесе. Мы всегда стараемся придумывать креативные форматы взаимодействия с экспертами, чтобы полученные знания можно было сразу применить на практике. Со своей стороны заинтересованы в том, чтобы получить кадровый резерв из мотивированных студентов, способных в перспективе занять стартовые позиции в штате », — подчеркнул директор калининградского филиала T2 Александр Коренецкий.

В ситуации нехватки специалистов, с которым уже столкнулись разные отрасли российской экономики, проблема формирования кадровой базы выходит на первый план. Крупные компании готовы инвестировать в развитие молодого поколения силы, опыт, знания и средства. Для вузов это возможность подготовить выпускников, которых после получения диплома работодателям не придется переучивать под себя.

T2 регулярно реализует стипендиальные проекты на базе ведущих вузов страны, чтобы познакомить учащихся с бизнес-процессами и цифровыми продуктами, дать возможность реализовать свои идеи и поддержать талантливых и инициативных. Теперь такая перспектива появилась и у студентов и абитуриентов БФУ.

«Сегодня система высшего образования переживает глобальную трансформацию. Наш вуз — один из шести в стране, который формирует новую архитектуру высшего образования. Успешные кейсы получаются именно тогда, когда партнер действительно глубоко вовлечен в разработку программ, понимает, какие компетенции он ждет от выпускника и вместе готов его обучать. Уверен, T2 позволит усилить подготовку кадров по ряду ключевых для российской экономики направлений», — отметил и.о. ректора БФУ им. И.Канта Максим Дёмин.

Сегодня в топ популярных специальностей среди абитуриентов БФУ им. И.Канта входят экономика и менеджмент. Высокий конкурс среди поступающих в федеральный вуз отмечается на такие специальности, как бизнес-информатика, прикладная математика. Благодаря тому, что университет выстраивает программу обучения совместно с образовательными партнерами, будущий выпускник будет ориентирован на потенциальное трудоустройство.









В рамках соглашения компания Т2 готова также поддерживать грантами студентов, которые будут предлагать интересные решения и проекты.

«У студентов будет возможность потренироваться в разработке реальных бизнес-кейсов. У нас есть стипендиальный фонд, в рамках которого лучшие студенческие проекты и ребята, которые будут работать индивидуально и в группах, получат гранты, — рассказал Александр Коренецкий — Студентам БФУ будет полезно приобщаться к нашей культуре, прокачивать ключевые компетенции и получать практический опыт, не рискуя абсолютно ничем».

Директор калининградского филиала Т2 добавил, что студенты БФУ им. И. Канта смогут получать гранты и на дальнейшее развитие своих идей. Этот опыт будет важен для портфолио будущих выпускников по востребованным в экономике направлениям.

«Мы инвестируем в первую очередь в людей, в молодое поколение, которое уже совсем скоро, как бы это громко не звучало, будет менять экономику страны», — отметил Александр Коренецкий.