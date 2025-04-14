Пасха без хлопот: свежие куличи и всё для выпечки покупаем выгодно в «Светофоре»

«Без кулича — не Пасха!» — так говорили наши предки, и мы с ними полностью согласны!

Подготовиться к светлому празднику Пасхи теперь проще простого — в сети магазинов «Светофор» заранее позаботились о наличии на полках всех необходимых продуктов для выпечки роскошных домашних куличей. Само собой, по вкусным ценам! Судите сами:

— Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт, ГОСТ, «Калининградский мукомол», вес., кг — 41,90р.

— Сахар белый ТС2 вес., кг — 82,90р.

— Масло сливочное 72,5% 180 г БЗМЖ-196,90р.

— Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 1 сорт 1 литр — 151,32р

— Молоко ДХ 3,2% 1000 г БЗМЖ - 90,80 р.

— Сметана ГОСТ 20% 0,8кг БЗМЖ ООО «МолокоГрупп» — 134,80 р.

— Творог 5% 500 гр газ пакет БЗМЖ — 225,90 р.

— Курага 1 кг «Натурово» — 295,75 р.

— Разрыхлитель для выпечки 100г «Бережливая хозяйка» ООО «ПЕЦ ХААС» — 24,57 р.

— Ванилин лайт «Готов готовить» 100 г — 41,01 р.

— Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие BEKMAYA 80 г-35,27 р.

— Кислота уксусная 70% 170 г (160 мл) ТМ «Боген» — 39,97 р.

— Бумага для выпечки силиконизированная (пергамент) 38 см х 25 м коричневая - 193,75 р.

Если же времени на готовку нет — не беда! В «Светофоре» уже ждут готовые пасхальные куличи — пышные, нежные и по-настоящему праздничные, да ещё и по отличной цене:

— Кулич «Соборный» 0,8 кг ООО «Первый Хлебозавод» — 544,90 р.

— Кулич «Донской» 0,3 кг ООО «Первый Хлебозавод» — 144,90 р.

Само собой, в сети магазинов «Светофор» найдутся и другие угощения к праздничному столу. Вот лишь несколько позиций:

— Колбаса сырокопчёная «Арбатская» вес. Атяшевский МПК ООО (производитель) — 649,47 р.

— Сыр «Милкавита» в ассорт. 45% 360г БЗМЖ — 269,10 р.

— Печенье сахарное глазированное «Топленое молоко» 570 г, ООО «Кондитерская фабрика» — 185,92 р.

— Конфеты «Вафельное ассорти» 500 г, АО «Кристина» — 143,74 р.

— Конфеты курага/чернослив в шоколаде КФ «Богородская» — 175,50 р.

— Напиток б/а «Квас Янтарный» 2 л «Балтийский Парус» — 78,08 р.





И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре», где всегда гарантированы демократичные цены. Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки расположены вдалеке от центра, да и работают в режиме склада. Все это позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.

Успейте запастись всем необходимым, чтобы отпраздновать светлую Пасху душевно, соблюдая вкусные традиции! Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.