Весна перемен: филиал МФЮА открывает новые горизонты для абитуриентов

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА с этого учебного года расширяет перечень образовательных программ. В дополнение к имеющимся 25 специальностям и направлениям обучения университет расширяет перечень программ, давая старт новым карьерным перспективам для творческих и технически ориентированных студентов.

Для выпускников 9-х классов открыт набор на специальности «Дизайн» и «Кино и телепроизводство». Эти направления открывают путь в мир визуальных искусств и медиаиндустрии, где так важны свежие идеи и смелые решения.

Абитуриентов, которые завершает 11-летний школьный марафон, ждут три новых направления бакалавриата. Программа «Дизайн» потребует не только знаний, но и художественного видения. «Журналистика» станет испытанием литературного таланта и умения мыслить критически. А «Прикладная информатика» откроет двери в цифровой мир, где ценятся как технические навыки, так и творческий подход к решению задач.

Весеннее обновление образовательных программ в МФЮА — это не просто новые строчки в учебных планах. Это возможность для молодых людей нашего города сделать свой осознанный выбор, найти призвание и сделать первые шаги к профессиональной реализации.

Почему стоит выбрать Калининградский филиал МФЮА?

  • Актуальные программы, разработанные с учётом требований современного рынка труда
  • Практико-ориентированный подход — возможность уже во время обучения работать над реальными проектами
  • Опытные преподаватели-профессионалы, готовые делиться знаниями и секретами мастерства
  • Современная материально-техническая база, включающая специализированные аудитории и оборудование
  • Поддержка карьерного роста — помощь в трудоустройстве и построении профессиональной траектории
Весна — время новых начинаний, и нет лучшего момента, чем сейчас, чтобы заложить фундамент своего успешного будущего. Калининградский филиал МФЮА ждёт амбициозных, творческих и целеустремлённых молодых людей, готовых раскрыть свой потенциал и добиться выдающихся результатов в выбранной профессии.

Двери университета открыты для всех, кто стремится к знаниям, профессиональному росту и самореализации. Не упустите свой шанс сделать весну 2025 года временем ярких перемен и важных решений!

Подробная информация о сроках подачи документов и вступительных испытаниях — на официальном сайте университета.

Справка

Калининградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

г. Калининград, ул. Ермака, 3, ор-р пересечение ул. Комсомольской и пр. Мира, вход со стороны пр-та Мира
+7 (4012) 95 69 89
+7 (906) 238-88-61
kaliningrad.mfua.ru

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) Калининградский филиал

г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 42Б
+7 (4012) 91-92-03
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