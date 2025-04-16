Весна перемен: филиал МФЮА открывает новые горизонты для абитуриентов

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА с этого учебного года расширяет перечень образовательных программ. В дополнение к имеющимся 25 специальностям и направлениям обучения университет расширяет перечень программ, давая старт новым карьерным перспективам для творческих и технически ориентированных студентов.

Для выпускников 9-х классов открыт набор на специальности «Дизайн» и «Кино и телепроизводство». Эти направления открывают путь в мир визуальных искусств и медиаиндустрии, где так важны свежие идеи и смелые решения.

Абитуриентов, которые завершает 11-летний школьный марафон, ждут три новых направления бакалавриата. Программа «Дизайн» потребует не только знаний, но и художественного видения. «Журналистика» станет испытанием литературного таланта и умения мыслить критически. А «Прикладная информатика» откроет двери в цифровой мир, где ценятся как технические навыки, так и творческий подход к решению задач.

Весеннее обновление образовательных программ в МФЮА — это не просто новые строчки в учебных планах. Это возможность для молодых людей нашего города сделать свой осознанный выбор, найти призвание и сделать первые шаги к профессиональной реализации.

Почему стоит выбрать Калининградский филиал МФЮА?

Актуальные программы, разработанные с учётом требований современного рынка труда

Практико-ориентированный подход — возможность уже во время обучения работать над реальными проектами

Опытные преподаватели-профессионалы, готовые делиться знаниями и секретами мастерства

Современная материально-техническая база, включающая специализированные аудитории и оборудование

Поддержка карьерного роста — помощь в трудоустройстве и построении профессиональной траектории

Весна — время новых начинаний, и нет лучшего момента, чем сейчас, чтобы заложить фундамент своего успешного будущего. Калининградский филиал МФЮА ждёт амбициозных, творческих и целеустремлённых молодых людей, готовых раскрыть свой потенциал и добиться выдающихся результатов в выбранной профессии.

Двери университета открыты для всех, кто стремится к знаниям, профессиональному росту и самореализации. Не упустите свой шанс сделать весну 2025 года временем ярких перемен и важных решений!

Подробная информация о сроках подачи документов и вступительных испытаниях — на официальном сайте университета.