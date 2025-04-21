Врываемся в сезон гриля: «Ростерхит» обновил весеннее меню!

Весна — это время, когда хочется прогулок на свежем воздухе, ярких красок, восхитительных ароматов и, конечно, вкусной еды с ароматом дымка! «Ростерхит», традиционно предугадывая желания своих гостей, дополнил сезонное меню новыми блюдами, которые отлично подходят для пикников, посиделок с друзьями и просто для того, чтобы порадовать себя чем-то особенным.





Фишка этого сезона — запеченные на гриле баклажаны, сладкий перец и цукини. При этом каждый овощ обжаривается отдельно, чтобы раскрыть свой вкус по максимуму. Заворачиваем их в тортилью с нежной моцареллой, сочной курицей и итальянским соусом — и вот уже готово превосходное блюдо для обеда или уютного ужина Ростер с овощами гриль. Сочный, пикантный, тот самый вкус весеннего пикника — устоять невозможно!

Достойную конкуренцию ростеру в борьбе за звание лучшей новинки сезона составит Дёнер с овощами гриль. Это не привычный всем классический дёнер, а настоящий взрыв новых вкусов! Лаваш, слегка подрумяненный на гриле, сочная курица, запеченные на гриле овощи и фирменный итальянский соус. Отличный выбор для тех, кто любит сочетание легкости и насыщенности.





Еще одна новинка весеннего меню от «Ростерхит»: Сырный бургер — мечта гурмана! Кунжутная булочка с золотистой корочкой, внутри — сочная куриная котлета, дольки томатов, плавильный чеддер и невероятно сливочный сырный соус, обволакивающий каждый ингредиент. Один укус — и вы почувствуете утонченный баланс. Вкус порадует всех, кто любит удовольствие без компромиссов.





И, конечно, «Ростерхит» не мог обойти вниманием сладкоежек, дополнив меню сразу двумя восхитительными маффинами.

Шоколадный с кремом «капучино» — нежнейший бисквит с насыщенным какао-вкусом и бархатной кофейной начинкой. Гармоничный дуэт шоколада и кофе создает настоящую магию вкуса!

Смородиновый — воздушный бисквит с пикантной кислинкой сочной смородины. Яркий вкус, который подарит заряд хорошего настроения!

Новые десерты — прекрасное дополнение к ароматному кофе или чаю.

Не откажите себе в удовольствии попробовать все новинки этой весны!

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