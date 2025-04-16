Ведущие военные историки встретятся на конференции в Музее Мирового океана

К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Музей Мирового океана запланировал широкий круг мероприятий: тематические выставки и экскурсии, лекции и кинопоказы, на набережной исторического флота пройдет традиционная акция «Гудок Победы». Флагманским проектом станет новая масштабная выставка «Морской десант. Берег Балтики. 1941-1945», которая расскажет посетителям о малоизвестных эпизодах высадки морских десантов в Петергофе у парка Александрия в октябре 1941 года и на косе Фрише-Нерунг в Восточной Пруссии (ныне — Балтийская коса, Калининградская область) в апреле 1945 года. Накануне открытия выставки, 25 апреля, состоится установка мемориального знака Морским десантам непосредственно в месте их высадки в 1945 году на современной территории Балтийской косы.

Предваряет открытие выставки научно-практическая конференция «Война на море. Берег Балтики», приоритетная тема которой — морские десанты на Балтийском море в ходе Великой Отечественной войны. Конференция соберет ведущих военных историков, представителей музеев, военных учебных заведений и флотов, которые обсудят актуальные проблемы военно-морской истории, а также темы, касающиеся отражения военной тематики в музейной практике и военно-патриотического воспитания детей и молодёжи.





Морские десанты — героическая страница в боевой деятельности нашей армии и военно-морского флота в Великой Отечественной войне. Некоторые из них оставили особый след в памяти о войне, ее трагедиях и триумфах.

Несмотря на это, до сегодняшнего дня остаются малоизвестные эпизоды, а иногда и «белые пятна» тех кровопролитных событий апреля и мая 1945 года. В отечественной историографии в качестве даты завершения Восточно-Прусской наступательной операции, как правило, указывается взятие крепости и немецкого незамерзающего порта Пиллау, которое произошло 25 апреля. Действительно, к этому моменту штурмом была взята столица Восточной Пруссии — город-крепость Кенигсберг, завершалась Берлинская наступательная операция и падение Рейхстага было предрешено. Враг был разбит... но продолжал оказывать сопротивление. В этих обстоятельствах, в ночь с 25 на 26 апреля, и была начата операция по высадке и уничтожению противника на косе Фрише-Нерунг (современная Балтийская коса).

«Внимание к этой теме возникло не только благодаря появлению новых научных трудов по теме или общей тенденции к более глубокому изучению истории Великой Отечественной войны, появившейся в последние годы, но в первую очередь по причине желания калининградских историков и географов, музейщиков и краеведов, в определенном смысле восстановить историческую справедливость, рассказав о 15 днях тяжелых и героических боев, длившихся с 26 апреля по 9 мая, которое и следует считать датой завершения Восточно-Прусской наступательной операции. С этой целью и было принято решение подробно рассмотреть историю морских десантов в ходе Великой Отечественной войны в целом, которых было высажено 113 (без учета мелких разведывательно-диверсионных), из них 9 оперативного масштаба», — рассказал генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Выставка поддержана Министерством культуры России, Балтийским флотом и Российским Военно-историческим обществом, организуется при участии государственного музея-заповедника «Петергоф» и Центрального Военно-морского музея имени императора Петра Великого. Генеральный информационный партнер — ИТАР-ТАСС.

Выставка откроется 26 апреля.

Выставочный павильон Военно-морского центра музея,

открытая территория Военно-морского центра,

г. Калининград, наб. Петра Великого, 9.



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