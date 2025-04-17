Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компанию?

В условиях дефицита кадров, с которым сталкиваются российские компании, привлечение квалифицированных специалистов становится одной из приоритетных задач. Согласно исследованию сервиса SuperJob, за последние два года количество вакансий на российском рынке труда увеличилось в 1,7 раза, при этом 81% компаний испытывают нехватку персонала. В частности, дефицит ощущается в производственных и логистических компаниях, а также в сферах услуг и IT. В такой ситуации работодатели вынуждены искать новые эффективные методы привлечения персонала, и одним из них является использование рекламных технологий. Опытом в этой области поделился «билайн adtech» — подразделение «билайн бизнес», которое занимается развитием рекламных инструментов, работающих на больших данных «ВымпелКома» (бренд «билайн»).

Насколько часто и в каких регионах интересуются поиском работы?

Согласно данным «билайна», в течение января 2025 года к поиску работы проявляли интерес 6 022 554 уникальных абонентов. В выборку попали пользователи, которые, согласно алгоритмам «билайна», могли проявлять интерес к соответствующей тематике. Формирование сегмента осуществлялось на основании обработки предиктивными математическими моделями категорий интернет ресурсов. Анализ проводился в отношении абонентов, предоставивших согласие на соответствующую обработку.

В топ-15 регионов РФ по количеству абонентов, которые интересовались работой, вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Ставропольский край, Алтайский край, Ростовская область и другие субъекты. Ниже представлен рейтинг топ-15 с объемом пользователей.


Реклама в рекрутинге: эффективные стратегии и таргетинг

Рекламные технологии позволяют значительно расширить охват потенциальных кандидатов. Информацию, привлекающую внимание к вашей компании и открытым вакансиям, получат пользователи, выразившие согласие на обработку данных и получение рекламы. Для достижения результатов важно правильно настроить таргетинг рекламных кампаний, учитывая следующие аспекты:

  • Требования работодателя к кандидатам: например, учет примерного возраста соискателей;

  • Географический охват: учет города проживания;

  • Интерес к поиску работы: пользователи, вероятно интересующиеся тематикой трудоустройства;

  • Поведенческие характеристики: определение пользователей, которые активно проявляют интерес к профессиональной сфере.

«Привлечение больших данных мобильного оператора и специальных алгоритмов анализа данных позволяет выявить абонентов, с высокой степенью вероятности обладающих указанными характеристиками. Таким образом, реклама становится более прицельной и работает на конкретную задачу — в данном случае привлечение соискателей. Когда собрана выборка пользователей, с ней можно коммуницировать с помощью разных каналов. Эффективными являются СМС-рассылки и голосовой обзвон, при этом последний позволяет отработать многие вопросы и возражения в диалоге, а также подробнее представить преимущества компании и вакансий. Для более широкого охвата, чтобы имя вашей компании стало более узнаваемым, может подойти баннерная или видеореклама в интернете», — комментирует Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы «билайн adtech».

Практический пример: успешное применение рекламных технологий
Задача: Подбор линейных специалистов для новых офисов продаж.

Инструмент: Голосовой обзвон.
Сроки проведения кампании: Три месяца в начале рабочего года.
Решение: подбор сегмента, проявляющего интерес к поиску работы, посредством анализа их медиаповедения.
Критерии отбора:

  • Интерес к поиску работы;
  • Определенное медиаповедение;
  • Проживание в целевых географических зонах.
Результаты:
  • Количество контактов для обзвона: 60 000;
  • Процент заинтересованных в приглашении на собеседование: 2,4%;
  • Стоимость за контакт: 10 рублей.

Рекомендации для успешного привлечения кандидатов

  • Информативность сообщения: Укажите ссылку на полное описание вакансии, включая уровень зарплаты, условия работы, требования к опыту.

  • Подготовка онлайн-платформы: Обновите вакансии на сайте, удалите всплывающие окна, обеспечьте быструю загрузку страниц. При отсутствии собственного сайта разместите вакансии на популярных платформах.

  • Четкость и привлекательность рассылки: Первые 2-3 слова сообщения должны привлекать внимание. Предоставьте ключевую информацию об условиях работы, чтобы заинтересовать потенциальных соискателей.

  • Планирование рекламной кампании: Определите цели, ключевые показатели эффективности (KPI), целевую аудиторию и методы отслеживания результатов.

«Еще одной рекомендацией может служить сочетание разных рекламных каналов. Когда аудитория сформирована, важно не ограничиваться одним инструментом — будь то таргетированные СМС-рассылки и звонки или интернет-реклама, — а использовать их в комбинации. Например, можно сначала охватить широкую аудиторию с помощью таргетированной рекламы, затем точечно связаться с теми, кто проявил интерес, но не совершил целевое действие. Это позволяет удерживать внимание кандидатов, напоминать им о вакансии и в конечном итоге повышать конверсию в собеседования», — комментирует Виктория Ткачук.

Использование современных рекламных технологий в сочетании с продуманной стратегией таргетинга позволяет эффективно привлекать нужных специалистов, оптимизируя процесс подбора персонала и укрепляя кадровый потенциал компании.

Примеры эффективных текстов СМС-рассылки:



Фото от Freepik

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