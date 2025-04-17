Быстрее на треть: «МегаФон» ускорил интернет в Черняховске

Жители города получили новое качество мобильных услуг и скорости мобильного интернета до 100 Мбит⁄с. Инженеры оператора провели модернизацию и запустили новые базовые станции в Черняховске.

Инженеры запустили на всех телеком-объектах города дополнительные среднечастотные диапазоны LTE и провели рефарминг — перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт LTE. Комплекс работ позволил повысить скорость мобильного интернета на 30% и снизить нагрузку на сеть за счет более эффективного управления частотными диапазонами.

Также в Кировском микрорайоне и квартале, ограниченном улицами Гагарина, Ленина и Гусевским шоссе, специалисты оператора запустили новые базовые станции, обеспечивающие устойчивый сигнал даже при большом скоплении абонентов.





«Жители Черняховска активно пользуются мобильными сервисами в повседневной жизни. По нашим данным, интернет-трафик в городе в этом году вырос на 15%, а голосовой, наоборот, снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наша задача — сделать так, чтобы быстрый и стабильный мобильный интернет стали надежной основой цифровизации общества — от звонков и навигации до онлайн-работы и стриминга», — отметил директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Развитие телеком-инфраструктуры подтолкнуло жителей к использованию современной технологии связи VoLTE: 60% всех звонков черняховцев совершается с применением VoLTE. С её помощью пользователи могут с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и чёткости речи.