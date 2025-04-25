Уже в Калининграде: технологии Toyota воплощены в премиальных автомобилях GAC

Премиальные автомобили GAC теперь в «Динамике»!

GAC — это бренд, известный своим качеством, инновациями и вниманием к деталям. Автомобили сочетают в себе стильный дизайн, комфорт и надежность, что делает их идеальным выбором для городских дорог и дальних путешествий. В «Динамике» представлены разные модели GAC.



— GAC GS3 — это современный кроссовер, сочетающий в себе инновационные технологии и высокую производительность. Он оснащён мощным двигателем 1.5TG мощностью 177 л.с., автоматической коробкой передач с двойным сцеплением WDCT и системой камер кругового обзора с ADAS. Кузов автомобиля изготовлен с использованием высокопрочной стали, обеспечивая высокий уровень безопасности пассажиров. GAC GS3 доступен в нескольких комплектациях и предлагает уникальные особенности и преимущества для каждого покупателя.

— GAC GS8 — это среднеразмерный кроссовер. Автомобиль оснащён четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью от 188 до 201 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Н*м. В России кроссовер предлагается с бензиновым турбомотором 2.0 (190 л. с.) и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, с передним или полным приводом.

— GAC M8 — это семиместный минивэн, выпускаемый с 2023 года. Два задних сидения включают в себя массаж спины и функцию вентиляции. Имеется система помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и автоматическое экстренное торможение. Также М8 включает электропривод дверей и багажника. В самом салоне всё сделано из наиболее качественной отделки, также встроена панорамная крыша, мультимедиа с большим сенсорным экраном. Средний расход топлива около 8,5 литров на 100 км

Эти автомобили хорошо подойдут для семейных путешествий или просто ежедневных поездок.


GAC объединяет в себе множество преимуществ, отличающих его от других брендов:

  • Качество и тишина. Вас впечатлит плавность хода, шумоизоляция и сдержанная эстетика.
  • Яркость и насыщенность. Производитель предлагает качественную систему мультимедиа, удобные экраны, прекрасное звучание и внимание к водителю.
  • Драйвовая управляемость. GAC оснащен острой рулевой системой и хорошим освещением фар
  • Надёжность и стабильность. В автомобиле используются коробки передач Aisin и CVT, а также DCT. (CVT — заключается в плавности работы, экономии топлива и отсутствия рывков. DCT — включают быстрое переключение передач, высокую эффективность и хорошую динамику разгона. Aisin — эффективный гидроблок, позволяющий минимизировать габариты коробки передач)
  • Полный комфорт. В автомобилях есть складной третий ряд сидений, глубокий багажник, много мест для хранения и массажные сидения.


В «Динамике» вам не только расскажут, но и покажут. Приходите на тест-драйв новинки и лично ощутите весь спектр разнообразия автомобилей Gac.

Звоните по номеру, чтобы подобрать удобное время: +74012279073. Или заполняйте форму по ссылке, чтобы получить каталог цен и зафиксировать повышенную выгоду для первых покупателей.

Справка

GAC Динамика Официальный дилерский центр GAC

г. Калининград, ул. Дзержинского, 130
+7 (4012) 27 90 73
gac-kaliningrad-dynamica.ru
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