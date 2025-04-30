Встречаем май со «Светофором»: выгодные покупки для дома и дачи

На календаре Первомай, праздник весны и труда, а значит, для многих пришла пора «ударного отдыха». Ведь май — это не только длинные выходные с дружескими посиделками под шашлык и задушевные беседы. Это еще и горячая пора для дачников и огородников. Привести в порядок загородный домик и участок, подготовить грядки, высадить рассаду — у хороших хозяев всегда дел невпроворот. А что уж говорить о расходах...
Приобрести все необходимое для дачи, огорода и загородных домов и при этом не «пробить дыру» в бюджете — задача не из легких. Однако она решается в одночасье, стоит лишь наведаться в сеть магазинов «Светофор»!
Вот лишь несколько позиций:
— Дуги парниковые 6шт 2м, пластик — 340,32р.
— Скамья деревянная 1,2м, каркас металл труба 20×20 мм — 2584,80 р.
— Кресло пластиковое садовое (нагрузка до 130кг) — 783,80 р.
— Набор подставок под клубнику 10шт., пластик, «Полимерсад» — 196,63 р.
— Колышки металлические оцинкованные 1,0 м / 5 шт. — 185,50 р.
— Кустодержатель металлический оцинкованный D 50 см — 191,13 р.
— Саморез гипсокартон дерево 3.5*51 мм, 1 кг — 262,50 р.
— Карбамид (мочевина) «Лама Торф» 3 кг — 249,90 р.
— Борные крошки для уничтожения насекомых 200г. «Дохлокс» — 132,75 р.
— Средство от насекомых вредителей «Зеленое мыло» 1,5 л с распылителем — 90,3 р.
— Удобрение органическое сухое «Биогумус Богатырь» 10 л — 304,37 р.
— Влажные полотенца универсальные 60шт., ООО «Авангард» — 101,24 р.
Как следует поработав, очень важно не менее «ударно» отдохнуть. Ведь труд должен вознаграждаться! А какой же отдых в майские праздники без шашлыков? И опять на помощь приходит «Светофор», подготовивший отличные предложения для гриль-меню:
— Стейки из голени индейки Люкс зам. вес. «Океан Фиш» — 212,94 р.
— Колбаски «Чивапчичи» свиные п/к охл. кат.Б вес. (фирма «Квадри») — 368,10 р.
И конечно, в магазинах «Светфор» широкий выбор бакалеи, напитков и кондитерских изделий. Само собой, по максимально выгодным ценам. Вот лишь небольшой перечень:
— Горчица домашняя Калининградская 250 г «Агропродукт» — 65,31 р.
— Майонез «Ряба Провансаль» 50,5% 1000 г д/п НМЖК ТД ООО — 163,96 р.
— Хрен домашний Калининградский 250г «Агропродукт» — 82,34 р.
— Макаронные изделия Спагетти кат. Б в/с 0,5 кг ООО СМФ — 28,04 р.
— Маслины «Кубаночка» б/к ст./б 360 г масса продукта 180г — 170,06 р.
— Рис короткозерный 1-й сорт 800 г «Маслотрейд» — 69,52р.
— Семечки тыквенные очищенные 300 г «Векторвкусофф» — 254,66 р.
— Квас «Бочонок Кваса» 1,5 л «Лысковский Пив завод» — 87,40 р.
— Мороженое Вкусландия" 450 г 12% БЗМЖ, ООО «Вологодское Мороженое» — 292,44 р.
— Вафли со вкусом шоколада 0,204 г ООО «Коломенское поле» — 40,35 р.
Успейте запастись всем необходимым, чтобы ударно и с пользой отпраздновать майские!
Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.