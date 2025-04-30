Встречаем май со «Светофором»: выгодные покупки для дома и дачи

На календаре Первомай, праздник весны и труда, а значит, для многих пришла пора «ударного отдыха». Ведь май — это не только длинные выходные с дружескими посиделками под шашлык и задушевные беседы. Это еще и горячая пора для дачников и огородников. Привести в порядок загородный домик и участок, подготовить грядки, высадить рассаду — у хороших хозяев всегда дел невпроворот. А что уж говорить о расходах...

Приобрести все необходимое для дачи, огорода и загородных домов и при этом не «пробить дыру» в бюджете — задача не из легких. Однако она решается в одночасье, стоит лишь наведаться в сеть магазинов «Светофор»!





Вот лишь несколько позиций:

— Брикеты древесно-угольные 2,5 кг — 204,40 р.

— Дуги парниковые 6шт 2м, пластик — 340,32р.

— Скамья деревянная 1,2м, каркас металл труба 20×20 мм — 2584,80 р.

— Кресло пластиковое садовое (нагрузка до 130кг) — 783,80 р.

— Набор подставок под клубнику 10шт., пластик, «Полимерсад» — 196,63 р.

— Колышки металлические оцинкованные 1,0 м / 5 шт. — 185,50 р.

— Кустодержатель металлический оцинкованный D 50 см — 191,13 р.

— Саморез гипсокартон дерево 3.5*51 мм, 1 кг — 262,50 р.

— Карбамид (мочевина) «Лама Торф» 3 кг — 249,90 р.

— Борные крошки для уничтожения насекомых 200г. «Дохлокс» — 132,75 р.

— Средство от насекомых вредителей «Зеленое мыло» 1,5 л с распылителем — 90,3 р.

— Удобрение органическое сухое «Биогумус Богатырь» 10 л — 304,37 р.

— Влажные полотенца универсальные 60шт., ООО «Авангард» — 101,24 р.

Как следует поработав, очень важно не менее «ударно» отдохнуть. Ведь труд должен вознаграждаться! А какой же отдых в майские праздники без шашлыков? И опять на помощь приходит «Светофор», подготовивший отличные предложения для гриль-меню:



— Стейки из голени индейки Люкс зам. вес. «Океан Фиш» — 212,94 р.

— Колбаски «Чивапчичи» свиные п/к охл. кат.Б вес. (фирма «Квадри») — 368,10 р.

— Стейк из карбонада свиного Люкс фас.зам. ООО «ОкеанФиш» — 354,90 р.— Стейки из голени индейки Люкс зам. вес. «Океан Фиш» — 212,94 р.— Колбаски «Чивапчичи» свиные п/к охл. кат.Б вес. (фирма «Квадри») — 368,10 р.

И конечно, в магазинах «Светфор» широкий выбор бакалеи, напитков и кондитерских изделий. Само собой, по максимально выгодным ценам. Вот лишь небольшой перечень:



— Горчица домашняя Калининградская 250 г «Агропродукт» — 65,31 р.

— Майонез «Ряба Провансаль» 50,5% 1000 г д/п НМЖК ТД ООО — 163,96 р.

— Хрен домашний Калининградский 250г «Агропродукт» — 82,34 р.

— Макаронные изделия Спагетти кат. Б в/с 0,5 кг ООО СМФ — 28,04 р.

— Маслины «Кубаночка» б/к ст./б 360 г масса продукта 180г — 170,06 р.

— Рис короткозерный 1-й сорт 800 г «Маслотрейд» — 69,52р.

— Семечки тыквенные очищенные 300 г «Векторвкусофф» — 254,66 р.

— Квас «Бочонок Кваса» 1,5 л «Лысковский Пив завод» — 87,40 р.

— Мороженое Вкусландия" 450 г 12% БЗМЖ, ООО «Вологодское Мороженое» — 292,44 р.

— Вафли со вкусом шоколада 0,204 г ООО «Коломенское поле» — 40,35 р.

— Лечо «Астраханское» «Пиканта» 700 г СТб — 138,77 р.— Горчица домашняя Калининградская 250 г «Агропродукт» — 65,31 р.— Майонез «Ряба Провансаль» 50,5% 1000 г д/п НМЖК ТД ООО — 163,96 р.— Хрен домашний Калининградский 250г «Агропродукт» — 82,34 р.— Макаронные изделия Спагетти кат. Б в/с 0,5 кг ООО СМФ — 28,04 р.— Маслины «Кубаночка» б/к ст./б 360 г масса продукта 180г — 170,06 р.— Рис короткозерный 1-й сорт 800 г «Маслотрейд» — 69,52р.— Семечки тыквенные очищенные 300 г «Векторвкусофф» — 254,66 р.— Квас «Бочонок Кваса» 1,5 л «Лысковский Пив завод» — 87,40 р.— Мороженое Вкусландия" 450 г 12% БЗМЖ, ООО «Вологодское Мороженое» — 292,44 р.— Вафли со вкусом шоколада 0,204 г ООО «Коломенское поле» — 40,35 р.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре» , где всегда гарантированы демократичные цены.

Успейте запастись всем необходимым, чтобы ударно и с пользой отпраздновать майские!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.