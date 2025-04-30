От линии Маннергейма до Берлина: на Wink.ru выходит сага о генерале Рослом

5 мая на Wink.ru (онлайн-кинотеатр «Ростелекома») состоится премьера военно-исторического сериала «Рослый» (16+), рассказывающего реальную историю советского военачальника Ивана Рослого, карьера которого резко пошла вверх во время Советско-финской войны и достигла пика со взятием Рейхсканцелярии в Берлине (четырёхсерийный проект создан кинокомпанией «Миррен-Фильм» при поддержке «Ростелекома» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне). За сценарий фильма об удачливом и принципиальном офицере, довольно быстро и заслуженно получившем генеральское звание, взялся Филипп Фисенко. Ранее он работал вместе с Егором Кончаловским над шпионским ретродетективом «Большой дом» (16+) о попытке похищения американцами крупного советского физика-ядерщика.

Калининградским зрителям повезло чуть больше, чем зрителям из большой России — во вторник, 29 апреля в Доме молодёжи (бывший ДК тарного комбината), на площадке «Кругозор» (проект Росмолодёжи, который реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и нацпроекта «Молодежь и дети») состоялся предпремьерный показ первой серии «Рослого». Кроме того, перед показом с публикой пообщались исполнитель роли адъютанта Коли Шамиль Мухамедов и уже упомянутый выше Филипп Фисенко (сыгравший главную роль Кирилл Зайцев приехать не смог, но записал видеообращение). Фисенко сообщил, что главным героем сериала Иван Рослый стал вовсе не случайно. Съёмки инициировала внучка генерала Марина Яценко, выступившая продюсером и главным двигателем кинокартины.

«Для неё это был личный проект, и она всех нас зажгла этой идеей, как будто это наш прямой предок, как будто мы ему многим обязаны, — рассказал сценарист. — Собственно, так и есть, поскольку он воин и победитель, поскольку он отстоял нашу страну, наш народ. Марина буквально жила на площадке».

Кроме Яценко консультантами выступали и другие родственники крупных военачальников, ставших героями сериала. Фисенко признался, что он дружит с актёром Кириллом Головко-Серским, а тот в свою очередь является внуком адмирала Арсения Головко. С середины 1950-х годов Головко командовал Балтийским флотом и жил в Калининградской области (в его честь в Балтийске названы улица и недавно отремонтированный парк). Фильм захватывает и этот исторический период. По сюжету Иван Рослый доверяет Головко хранение личных документов, а тот рассказывает ему об интригах, в которые его хотят втянуть.

О семейной атмосфере, царившей на съёмочной площадке, рассказал и Шамиль Мухамедов. По его словам, на роль его утвердила лично внучка генерала.

«С историей Ивана Рослого я знаком давно, — признался он. — Лет шесть или семь назад мы снимали документально-игровой фильм, который назывался „Герой 115“ (16+) (это порядковый номер медали „Золотая Звезда“, врученной Рослому в марте 1940 года — прим. „Нового Калининграда“). У нас был тот же самый продюсер, Марина Борисовна Яценко. Она решила снять про своего деда такое кино. Потом оно выросло в такой художественный фильм».

По сюжету, у героя Мухамедова (адъютанта Коли), роман с дочерью генерала Рослого. Учитывая, что роман закончился серьёзными отношениями, Коля становится зятем главного героя. Выходит, Шамиль Мухамедов, сыграл отца Марины Яценко, настоявшей, чтобы отцом по фильму был именно он.

«Это не просто военный сериал, где есть батальные сцены и взрывы. Это в первую очередь история про человека, и это гораздо важнее, — добавил Мухамедов. — Если мы сегодня рассказываем эту историю, значит, есть такой запрос, и нужно таких людей, как Рослый, толкать. У нашего поколения немного потерялся ориентир. Этот фильм — это попытка найти его».

Личные истории на этом не заканчиваются. Учитывая, что Филипп Фисенко петербуржец, он, работая над сценарием, вплёл в него эпизод с юным пианистом, решившим прервать карьеру ради участия в Зимней войне. Для него это не только долг, но и личные счёты с убийцами родителей. Для жителей Петербурга эта история более понятна — финны, с которыми и до Великой Отечественной войны были непростые отношения, позже помогали гитлеровцам брать Ленинград в кольцо и не давали прорвать его на своём участке.

Ещё важная сюжетная линия — это интриги и предательства. Иван Рослый, подобно опытному борцу, умеющему использовать вес более тяжёлого соперника против него самого, идёт на риск и всегда оказывается на высоте. Так, в декабре 1939 года его из-за спора со старослужащим, преподавателем военной академии, посылают на самый горячий участок фронта, удерживаемого финнами, однако там полк Рослого, применяя новую тактику, добивается результата и прорывает сильно укреплённую линию Маннергейма, считавшуюся неприступной. Результат — выше ожидаемого, опытом Рослого заинтересовался Сталин, который вызывает его на совещание с представителями Наркомата обороны СССР. Палки в колёса перспективному офицеру пытаются совать и на совещании. Дело в том, что своих подчинённых Иван Рослый в нарушение Устава отправлял в бой до окончания артподготовки, и пехота с танкистами сильно рисковала получить свою порцию осколков. Враги командира полка уже потирали руки — Рослый угодил в ловушку, Сталин сейчас снимет его с должности. Однако внезапно Сталин предлагает менять Устав и перенимать опасный опыт, приносящий успех на поле боя.

В планах у создателей сериала было снять качественное и правдивое кино о войне. И, похоже, это у них получилось. Вот навскидку три жирных плюса:

— «Рослый» — это редкий фильм, рассказывающий о войне с Финляндией и о причинах, подтолкнувшей СССР к этому конфликту;

— К съёмкам батальных сцен авторы подходили очень основательно. Например, участок линии Маннергейма был воссоздан по всем правилам военного искусства (включая знаменитый дот Поппиус, являвшийся ключевым опорником финнов);

— В сценах использовали не только макеты и компьютерную графику, но и реальную военную технику. Например, танки Т-34, десятки ретроавтомобилей, бронемашины, артиллерийские орудия и установки БМ-13, более известные как «Катюши». Особое внимание уделялось аутентичности гражданских костюмов и соответствию военной формы каждой эпохе.

Другими словами, интересно будет как неподготовленному, так и «заряженному» зрителю. Приятного просмотра!