Строители благоустроили место захоронения советских солдат в Поддубном

В посёлке Поддубном благоустроили мемориал, где захоронены советские солдаты, погибшие в боях на территории Восточной Пруссии зимой 1945 года. Работы провела строительная компания ССК в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.


Как рассказал генеральный директор филиала ССК в Калининграде Артём Шабанов, представители застройщика обратились с инициативой в администрацию Гурьевского муниципального округа. Местные власти одобрили и поддержали её.

 «ССК активно взаимодействует с муниципальными администрациями по вопросам сохранения и содержания мемориалов — в Краснодарском крае, Ростове-на-Дону, теперь и в Калининградской области. Это часть социально-патриотической деятельности компании. Всегда готовы оказать помощь по мере возможностей и рады сотрудничеству»,отметил Артём Шабанов.

 Рабочие покрасили основания мемориальных плит, заменили мощение территории и тротуара, установили новую лавочку для людей, которые приезжают к месту воинской славы. Представители застройщика и управления по культуре, делам молодёжи, туризму и спорту администрации Гурьевска оценили качество благоустройства.

   

«Память о Великой Отечественной войне и о победе в ней — наша общая, мы должны сохранить её и передать потомкам»,подчеркнул Артём Шабанов.

Мемориальный комплекс в Поддубном относится к объектам культурного наследия муниципального значения. Здесь захоронено более 740 советских солдат 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, чьей задачей было занять населённый пункт и перерезать стратегически важное шоссе Кёнигсберг–Мансфельд. 

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