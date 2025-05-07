В Калининграде продолжается регистрация на забег Зелёный Марафон

Регистрация в Калининграде завершится 26 мая. Все средства от регистрации и пожертвований поступят в фонд «Вклад в будущее». На собранные деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам успешно учиться и общаться со сверстниками

Остается меньше месяца до старта 12-го по счёту благотворительного забега СберПрайм Зелёный Марафон, для участия в нём зарегистрировались уже 60 тыс. бегунов по всей России, в Калининграде — уже почти 500 человек, свободные слоты ещё есть.





Сам забег пройдёт 31 мая, спортсмены выйдут на старт в 60 городах России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Кроме того, состоятся праздничные концерты, запланированы развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Ожидается, что участниками спортивного праздника станут свыше 130 тысяч человек по всей стране и около 3 тысяч — в Калининграде. В нашем регионе забег пройдёт на площадке у стадиона «Ростех Арена», маршрут в этом году живописный и частично пройдёт по набережной реки.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Спорт — это естественный энергетик, действенный антистрессовый инструмент. Доказано, что в процессе двигательной активности вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, отвечающие за хорошее настроение. Пожалуй, самый доступный вид спорта – это бег или скандинавская ходьба – достаточно просто выйти на улицу и в удобном темпе насладиться свежим воздухом и приятной спортивной прогулкой в удобном темпе. Приглашаю всех любителей спорта принять участие в нашем забеге Сбер Прайм Зелёный Марафон. Важно успеть подтвердить свое участие в забеге до конца регистрации. Ну а те, кто не успеют — не беда — приходите на наши площадки, где будут организованы различные развлекательные активности».

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