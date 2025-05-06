9 мая в Музее Мирового океана прозвучит «Гудок Победы»

К 80-летнему юбилею Великой Победы Музей Мирового океана подготовил ряд масштабных мероприятий. В предпраздничные дни состоялась презентация новой масштабной выставки «Морской десант. Берег Балтики. 1941-1945», перед открытием которой в Музее прошла научно-практическая конференция «Морской десант. Война на море», а на Балтийской косе, в месте высадки советского морского десанта 26 апреля 1945 года, был установлен мемориальный камень.

9 мая, в День Победы, на Набережной исторического флота в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны прозвучат «голоса» музейных кораблей. С 2021 года акция «Гудок Победы» стала всероссийской. Гудки дают суда Калининграде и Санкт-Петербурге.





В этом году «Гудок Победы» по традиции пройдет ровно в полдень, на открытой территории музея можно будет услышать песни военных лет. Накануне праздника на акватории Старого маяка в поселке Заливино и Балтийском море Музей Мирового океана проведет акцию памяти «Венки на воду».

Кроме того, 9 мая музей презентует две выставки. Одна из них — «Голоса прошлого: между жизнью и смертью». Она посвящена тем, кто самоотверженно трудился в тылу, обеспечивая советских солдат оружием, провизией, медикаментами. Людям, которые проявляли не только трудовой героизм, но и оказывали огромную моральную поддержку фронтовикам — писали письма любимым, ждали их возвращения и верили в Победу. Их голоса, дошедшие до нас через фотографии, дневники, письма, почтовые карточки, публикации и другие документальные источники военных лет, рассказывают нам подлинную историю страны сегодня. Отдельным блоком будет представлен подвиг ученых-географов, членов Географического общества в дни блокады Ленинграда.





Планшетная выставка «Спасители коллекций» откроется на набережной музея рядом с Главным корпусом и расскажет о подвиге отечественных музейщиков. В годы войны на оккупированной территории СССР были разграблены более 400 музеев, уничтожено около 3 тысяч памятников архитектуры, тысячи храмов, архивов, библиотек, погибли миллионы изданий. Уже с первых дней войны сотрудники музеев встали на защиту уникального многовекового культурного наследия страны. Рискуя жизнью, вывозили коллекции с линии огня и из оккупированных городов — сначала на лошадях, автомобилях, потом на баржах, пароходах, в товарных поездах самые ценные предметы искусства переправляли в глубь страны — туда, где они хранились в безопасности до конца войны.

Программа мероприятий на набережной Музея Мирового океана 9 мая:

12:00 — Гудок Победы;

12:30 — открытие планшетной выставки «Спасители коллекций» (набережная Петра Великого, открытая территория рядом с Главным корпусом);

13:00 — открытие выставки «Голоса прошлого: между жизнью и смертью» (набережная Петра Великого, 5, ВЦ «Пакгауз»).

14:00 — всероссийская акция «Сирень Победы».

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