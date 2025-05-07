В Калининграде открылся офис банка НОВИКОМ

В Калининграде на ул. Сержанта Колоскова, 4а, открылся офис банка НОВИКОМ. Это первое представительство банка Госкорпорации Ростех в Калининградской области. Банк уже на протяжении двух лет сотрудничает с регионом, работает со многими ключевыми компаниями. С появлением офиса обслуживание стало ещё более доступным и удобным. На торжественной церемонии открытия присутствовал корреспондент «Нового Калининграда».

Первыми в новом офисе побывали министр финансов Калининградской области Виктор Порембский, Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева, директор центра «Мой бизнес» Кирилл Лило, представители органов власти и бизнес-сообщества, а также руководители крупных предприятий региона.

НОВИКОМ работает в России уже более 30 лет, с октября 1993 года. Сегодня это один из 20 крупнейших банков страны. НОВИКОМ входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех, активно участвует в решении государственных задач по достижению технологического суверенитета и поддерживает значимые для страны проекты по разработке передовых технологий и импортозамещению. По объёму активов — более 1 трлн рублей — НОВИКОМ входит в топ-15 банков РФ.

Среди основных клиентов банка — лидеры отечественной промышленности, флагманы машиностроения, авиастроения, двигателестроения, автопрома и других отраслей.

В 2023 году банк подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Калининградской области.

«НОВИКОМ для нас — это надёжный партнёр. Мы уже два года получаем поддержку от банка. На очень комфортных условиях банк предоставляет кредитные ресурсы для того, чтобы мы обеспечивали своевременное и полное финансирование бюджетной сферы, реализацию государственных программ. Это свидетельство того, что банк имеет большие возможности», — отметил Виктор Порембский.
Министр финансов региона также выразил уверенность в том, что появление офиса НОВИКОМа в Калининграде будет способствовать развитию промышленности области, модернизации предприятий, успешной реализации инвестиционных программ.

В день открытия нового офиса НОВИКОМ заключил нескольких важных соглашений. Калининградский янтарный комбинат и футбольный клуб «Балтика» присоединились к мотивационной программе «Развитие», разработанной банком Ростеха совместно с Корпорацией. «Развитие» — это эффективный HR-инструмент, позволяющий привлекать специалистов на производства и укреплять тем самым кадровый состав российской промышленности. Участники программы, выбранные руководством сотрудники предприятий, получают доступ к льготному кредитованию в НОВИКОМе.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Калининградской области, благодаря которому банк сможет нарастить поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе.

С открытием нового офиса клиентам НОВИКОМа в Калининградской области стал доступен широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц. Здесь можно оформить ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты*, открыть счёт, а также получить консультацию по любым вопросам. Наличные средства с карт банка клиенты бесплатно могут снимать в любом банкомате страны, включая банкоматы сторонних финансово-кредитных организаций.


Надёжность банка не раз подтверждали финансовые эксперты. В апреле 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня ruAA со стабильным прогнозом, отметив растущую рентабельность бизнеса компании.

В названии НОВИКОМ заключены главные ценности организации — новаторство, визионерство, конструктив и мастерство. Цвета банка — футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Палитра подчёркивает прогрессивность и новаторство сложных финансовых решений и продуктов банка, а также фундаментальный подход, используемый в работе


* Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter