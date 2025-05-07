В Калининграде открылся офис банка НОВИКОМ

В Калининграде на ул. Сержанта Колоскова, 4а, открылся офис банка НОВИКОМ. Это первое представительство банка Госкорпорации Ростех в Калининградской области. Банк уже на протяжении двух лет сотрудничает с регионом, работает со многими ключевыми компаниями. С появлением офиса обслуживание стало ещё более доступным и удобным. На торжественной церемонии открытия присутствовал корреспондент «Нового Калининграда».

Первыми в новом офисе побывали министр финансов Калининградской области Виктор Порембский, Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева, директор центра «Мой бизнес» Кирилл Лило, представители органов власти и бизнес-сообщества, а также руководители крупных предприятий региона.

НОВИКОМ работает в России уже более 30 лет, с октября 1993 года. Сегодня это один из 20 крупнейших банков страны. НОВИКОМ входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех, активно участвует в решении государственных задач по достижению технологического суверенитета и поддерживает значимые для страны проекты по разработке передовых технологий и импортозамещению. По объёму активов — более 1 трлн рублей — НОВИКОМ входит в топ-15 банков РФ.

Среди основных клиентов банка — лидеры отечественной промышленности, флагманы машиностроения, авиастроения, двигателестроения, автопрома и других отраслей.

В 2023 году банк подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Калининградской области.

«НОВИКОМ для нас — это надёжный партнёр. Мы уже два года получаем поддержку от банка. На очень комфортных условиях банк предоставляет кредитные ресурсы для того, чтобы мы обеспечивали своевременное и полное финансирование бюджетной сферы, реализацию государственных программ. Это свидетельство того, что банк имеет большие возможности», — отметил Виктор Порембский.

Министр финансов региона также выразил уверенность в том, что появление офиса НОВИКОМа в Калининграде будет способствовать развитию промышленности области, модернизации предприятий, успешной реализации инвестиционных программ.

В день открытия нового офиса НОВИКОМ заключил нескольких важных соглашений. Калининградский янтарный комбинат и футбольный клуб «Балтика» присоединились к мотивационной программе «Развитие», разработанной банком Ростеха совместно с Корпорацией. «Развитие» — это эффективный HR-инструмент, позволяющий привлекать специалистов на производства и укреплять тем самым кадровый состав российской промышленности. Участники программы, выбранные руководством сотрудники предприятий, получают доступ к льготному кредитованию в НОВИКОМе.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Калининградской области, благодаря которому банк сможет нарастить поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе.

С открытием нового офиса клиентам НОВИКОМа в Калининградской области стал доступен широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц. Здесь можно оформить ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты*, открыть счёт, а также получить консультацию по любым вопросам. Наличные средства с карт банка клиенты бесплатно могут снимать в любом банкомате страны, включая банкоматы сторонних финансово-кредитных организаций.





Надёжность банка не раз подтверждали финансовые эксперты. В апреле 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа до уровня ruAA со стабильным прогнозом, отметив растущую рентабельность бизнеса компании.

В названии НОВИКОМ заключены главные ценности организации — новаторство, визионерство, конструктив и мастерство. Цвета банка — футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Палитра подчёркивает прогрессивность и новаторство сложных финансовых решений и продуктов банка, а также фундаментальный подход, используемый в работе







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