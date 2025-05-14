День открытых дверей в КИУ и ККУ: открываем двери в будущее

Уважаемые будущие абитуриенты и их родители! Уже в эту субботу, 17 мая, в 11:00 приглашаем вас на День открытых дверей в Калининградский институт управления (КИУ) и Калининградский колледж управления (ККУ). Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу студенческой жизни и узнать всё, что нужно для успешного поступления!

 Что вас ждет в этот день?

 Полное погружение в мир специальностей

 Вас ожидает информация о самых востребованных и перспективных направлениях обучения, которые предлагают КИУ и ККУ. Преподаватели помогут вам разобраться в каждой специальности, раскроют секреты успешного обучения и помогут определиться с выбором, который станет трамплином в вашу карьеру.

 Личное знакомство с сотрудниками приемной комиссии

 В рамках мероприятия состоится встреча с сотрудниками приемной комиссии, которые предоставят исчерпывающие ответы на все ваши вопросы о процессе поступления, необходимых документах и проходных баллах. Также вы сможете пообщаться с директором и преподавателями, узнать об их опыте и взглядах на современное образование, что станет ценным бонусом к вашему выбору.


 Увлекательная экскурсия

 Кроме того, мы приглашаем вас на экскурсию по современному корпусу КИУ и ККУ. Вы сможете оценить условия, в которых будет проходить ваше обучение, и сделать первый шаг к своему студенческому будущему.

 Полезные советы и рекомендации

 Эксперты нашего института поделятся ценными советами по подготовке к поступлению и адаптации к студенческой жизни. Это знания помогут вам лучше понять, какие ресурсы доступны для вашего обучения и как максимально эффективно организовать свой учебный процесс.

 Возможность живого общения и новых знакомств

 Не упустите шанс пообщаться со студентами КИУ и ККУ! Узнайте об их опыте обучения и внеучебной деятельности, задавайте вопросы о студенческом сообществе, мероприятиях и возможностях стажировок.

 Мы уверены, что День открытых дверей станет важной вехой на пути к вашему образованию и карьере. До встречи в ККУ и КИУ!

Справка

Калининградский колледж управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 50 89 40
+7 (4012) 55 73 82
kku39.ru
Вконтакте

Калининградский институт управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 55 73 82
+7 (4012) 50 89 40
kiu39.ru
Вконтакте
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