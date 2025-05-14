24 мая в Гусеве пройдет всероссийский марафон «Земля спорта»

В региональном этапе примут участие более 400 жителей сельских агломераций, а также команды крупнейших агрохолдингов региона.

Спортивный марафон «Земля спорта», организатором которой выступает Минсельхоз России, во второй раз проводится в Калининградской области.

На этот раз региональный отборочный этап состоится уже 24 мая на стадионе города Гусева. В нем примут участие более 400 любителей спорта от 10 до 70 лет — все жители сельских агломераций из 19 муниципальных округов Калининградской области.

Они будут сражаться за звание лучших в силовом экстриме, семейных эстафетах, командных соревнованиях, сдаче нормативов ГТО и других дисциплинах.

Впервые в этом году в отборочных играх марафона будут участвовать и команды от крупнейших сельхозпроизводств региона.

Гостей марафона ждет также интересная развлекательная программа и возможность отдохнуть всей семьей. Традиционно на площадке будут работать фермерский рынок, стритфуд и много веселых ивентов для детей: от аквагрима и сладкой ваты до шоу мыльных пузырей и интерактивных программ.

Ну и куда без праздничной программы и фееричного флешмоба?! Нас ждут захватывающие выступления вокально и танцевальных ансамблей. В этом году для всех желающих крутую спортивную разминку проведет мастер спорта по дзюдо, двукратный чемпион России и чемпион мира по самбо калининградец Виталий Михеев.

Стартует марафон «Земля спорта» в Гусеве в 10:00 и продлится до 17:00.

Это будет настоящий праздник спорта! И у каждого есть шанс стать его участником. Следите за нашими публикациями в Telegram и ВКонтакте — будет много интересного.

Для справки:

Марафон «Змеля спорта» проводится во всех регионах России третий год подряд. Спортивный турнир для селян проходит в малых городах и селах по всей стране, превращая их в уникальные площадки для новых рекордов. Проект охватил уже порядка 60 регионов страны. В прошлом году он собрал 11,5 тысяч зрителей и участников из 39 регионов страны.

Главная цель мероприятия — помочь жителям сельских территорий, независимо от возраста, реализовываться в физкультуре и спорте.

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