Пять вопросов о том, как провести поверку счётчиков в Калининградской области

Ни одна современная квартира не обходится без приборов учёта. Однако, установив счётчики на воду, газ и тепло, многие потребители забывают вовремя их поверять, что может привести к переплатам за энергоресурсы. О том, как часто необходимо проводить поверку и куда обратиться за услугой, — в нашем материале.

Что такое поверка?

Поверка бытовых счётчиков — это обязательная процедура, которая подтверждает точность их показаний.

Как часто нужно проводить поверку счётчиков?

Счётчики воды, газа и тепла со временем изнашиваются, их механизмы могут давать погрешности. Законодательство РФ обязывает потребителей регулярно проводить поверку.

Для счётчиков холодной и горячей воды межповерочный интервал — 3–6 лет. Межповерочный интервал счетчиков газа — 6–12 лет, теплосчётчиков — 4–6 лет.

Пропуск сроков поверки означает, что управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе начислять платежи не по показаниям, а по среднему нормативу, что существенно увеличит расходы.

Информацию о сроках поверки счётчиков в каждой конкретной квартире содержат квитанции на оплату ЖКУ. Также можно связаться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией, которые отвечают за ведение учёта и обслуживание вашего дома.


Где провести поверку в Калининградской области?

ФБУ «Калининградский ЦСМ» является государственным региональным центром метрологии и единственной организацией на территории Калининградской области, реализующей предусмотренные законодательством РФ функции Росстандарта в сферах технического регулирования и обеспечения единства измерений.

Почему стоит обратиться именно сюда?

  • Аккредитация и надёжность — учреждение работает в данной сфере с 1945 года и имеет все необходимые разрешительные документы.
  • Бюджетные цены — хорошая возможность сэкономить для семьи.
  • Квалифицированные специалисты — в штате работают профессиональные метрологи.
  • Выезд на дом — специалисты осуществляют выезды ежедневно, что удобно для жителей области.
  • Отсутствие очередей — в нашем штате достаточное количество метрологов, чтобы вы всегда могли записаться на ближайшие дни.

Как провести поверку?

Шаг 1. Подать заявку через сайт, портал «Госуслуги Дом», по телефонам: 8(4012)
31-31-00, 8(4012) 611-101, 8(4012) 31-31-10, лично обратившись по адресу:
г. Калининград, ул. Больничная, д. 4.

Шаг 2. Согласовать дату и время визита специалиста.

Шаг 3. Дождаться специалиста. По итогам поверки данные будут переданы во ФГИС «Аршин» и в ресурсоснабжающую организацию. Если прибор не прошёл проверку, его нужно заменить.

Не откладывайте поверку — это сэкономит ваши деньги и избавит от проблем с управляющими компаниями. Обращайтесь только в аккредитованные организации, чтобы избежать мошенничества и недействительных результатов.

ФБУ «Калининградский ЦСМ» — ваш надежный партнёр в вопросах поверки счётчиков!

Справка

Калининградский центр сертификации и метрологии

г. Калининград, ул. Больничная, 4
+7 (4012) 31 15 40
+7 (4012) 31 15 48
39.csmrst.ru
Реклама. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области». ИНН 3906030024
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