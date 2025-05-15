Жизнь у моря: сказка, которая может стать реальностью

Светлогорск — уютный курортный город на побережье Балтийского моря. Привлекает туристов своими песчаными пляжами, сосновыми лесами и чистым морским воздухом. Светлогорск известен как место, где можно восстановить свои силы и здоровье. Популярными достопримечательностями города являются большой концертный зал, живописные прогулочные бульвары и европейская архитектура. Но главное его преимущество, конечно же, в близости Балтийского моря — с его бризами, потрясающими закатами и хоть и непростым, но всё же любимым местными и туристами морским характером.

Стать частью этого «медленного» города мечтают многие, кто побывал здесь хоть раз. Поэтому вопрос приобретения недвижимости в этом прибрежном городке актуален во все времена. Тем, кто планирует инвестировать в недвижимость Светлогорска, стоит обратить внимание на жилой дом комфорт-класса «Шелест» на улице Песочной. Парковая зона с вековыми соснами, море и озеро в пешей доступности — объект собрал все прелести жизни на Балтийском побережье. При этом локация обладает развитой инфраструктурой, что особенно важно для семей с детьми.

Здание состоит из пяти секций с четырьмя надземными этажами. Подземную часть занимает подвальный этаж, в котором находятся кладовые, велосипедная, колясочная, а также технические помещения.

Купить квартиру здесь можно как для собственного проживания, так и в качестве инвестиции: широкий выбор планировок предоставляет соответствующий выбор.

Лёгкость и воздушность пространству в квартирах придаёт панорамное остекление окон, балконов и лоджий. Вкупе с видом на зелёные зоны проживание здесь оказывает настоящий релаксирующий эффект. Добавляют привлекательности объекту эксплуатируемая кровля с лаундж-зонами и площадкой для занятий спортом. Каждая квартира имеет просторную кухню-гостиную, уютные спальни, балкон или лоджию с панорамным остеклением.

Всего в доме 5 подъездов:



86 однокомнатных квартир;

44 двухкомнатные квартиры;

8 трехкомнатных квартир.

Входные зоны и места общего пользования оформлены по индивидуальному дизайнерскому проекту, который в том числе включает в себя качественные входные и межквартирные двери.

Территория домов огорожена. Парковка предусмотрена внутри двора.

Богатая инфраструктура дома «Шелест», в том числе детская площадка из натуральных материалов с безопасными МАФ, обеспечит продуктивные будни и разнообразные выходные. Перед многоквартирным домом в рамках благоустройства будет организован мини-парк с декоративными зелёными насаждениями.

Дом расположен на Песочной улице. В шаговой доступности есть школы, магазины, рестораны, кафе и спортивные площадки. И сам Светлогорск насыщен интересными локациями и мероприятиями. Развитое автомобильное и железнодорожное сообщение позволяет беспрепятственно добраться от места проживания до любой точки региона.

Технические характеристики дома:

Фундамент — монолитная железобетонная плита. Каркас здания монолитный железобетонный. Наружные стены — крупноформатный керамический поризованный камень, перекрытие монолитное железобетонное. Перегородки и межквартирные стены — крупноформатный керамический поризованный камень.

Наружная отделка здания — утеплитель из каменной ваты, не распространяющей горение, по системе «Тепло-Авангард».

Наружная отделка фасада комбинированная: декоративная штукатурка, клинкерная плитка типа «кабанчик», фальц.

Оконные проёмы запроектированы в индивидуальном исполнении, снаружи цвет антрацит. Кровля — плоская, эксплуатируемая.

Подробности о наличии квартир и особенностях дома и планировок — по номеру +7 (4012) 61-58-66 (отдел продаж) и на сайте ЖД «Шелест».

Застройщик: ООО «СЗ „Светлогорский“», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.