Новый ЖК «На Бульваре»: наслаждайтесь жизнью в комфорте и гармонии с природой

Представьте — выходной, вы просыпаетесь под пение птиц, нежитесь в постели, а утренний свет ласкового солнышка, струящийся из приоткрытого окна, уже зовёт в новый день! Вы вдыхаете свежий воздух, рядом мурлычет кот, на кухне любимый человек торопится сделать сюрприз — вкусный завтрак... В спальне светло и спокойно. Вы наполняетесь радостью в вашем волшебном доме в жилом комплексе «На Бульваре». На самом деле секрет счастья прост!

ЖК «На Бульваре» — больше, чем обычный жилой комплекс, это философия счастливой жизни. Это место, где каждый день может быть наполнен комфортом и уютом! Для этого располагает всё: удобные эргономичные планировки вашей новой 1-2-3-комнатной (в зависимости от размера вашей семьи) квартиры, уютные балконы, лоджии. Сами квартиры продуманы до мелочей: никаких лишних квадратных метров, за которые нужно переплачивать. И этому есть объяснение — застройщик, который дорожит своей репутацией и построил немало объектов. Гарантия качества и высокие стандарты строительства — вот его основные принципы работы.

По достоинству стоит оценить и высокий уровень строительства и отделочных работ: штукатурку и покраску стен, оформление керамической плиткой, работу бесшумного лифта, качество входной двери — можно быть уверенным в надежности и долговечности своего кирпичного дома, а также в безопасности и комфорте своей семьи.

Выйдя из подъезда, вы увидите детские и спортивные площадки — всё для отдыха, развлечений и активного образа жизни. Вас будут приветствовать соседи, и в выходной вам будет в удовольствие перекинуться парой слов с приятными людьми. Вам захочется побаловать себя чем-то вкусненьким и чашечкой ароматного свежеприготовленного кофе, и вы легко сможете это сделать, так как поблизости есть магазинчики и кофейня.

Рядом с ЖК вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности: супермаркеты, рестораны, кинотеатры, больницы, детские сады, школы и многое другое.





Если вы решили провести выходной спокойно, просто прогуляться, никуда не выезжая из своего микрорайона, вы тоже сможете это сделать в удовольствие! 5 минут до центра Гурьевска: именно тут расположился новый Парк света, Парк сенситивного развития и много других интересных пространств для отдыха. Современно обустроенный Гурьевский район, чистый воздух, зеленые насаждения, тишина — всё это создаёт идеальные условия для жизни и отдыха. Также в Гурьевске планируют построить физкультурно-оздоровительный и ледовый спорткомплексы, разработка проектов уже ведется.

Если же вы решили воспользоваться погодой и махнуть на море искупаться и позагорать или потратить выходной, чтобы совершить шоппинг, посетить культурные места в Калининграде или просто съездить по делам, дорога не займет у вас много времени.

Удобная транспортная развязка позволит быстро добраться до нужного места. До побережья Балтийского моря всего 25 минут. Янтарный пляж, свежий бриз и хорошее настроение обеспечено. Всего 15 минут до Голубых озер. До центра самого западного региона России — города Калининграда — всего 15 минут. Всё это возможно благодаря удобным выездам к Большой Окружной дороге, Приморскому кольцу и Куршскому заливу.

Новый жилой комплекс комфорт-класса «На Бульваре» — это отличное место для тех, кто ценит комфорт и удобство! Здесь комфорт-класс, который чувствуется в каждой детали: грамотные планировки и бесшумные лифты, детские и спортивные площадки на территории, парковочные места, отличное месторасположение, близость природы, вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности, высокое качество строительства, дома из кирпича, автономное газовое отопление, отличное месторасположение, проверенный застройщик и это только то, что бросается в глаза сразу. А, если присмотреться чуть лучше, то вы увидите свое будущее, полное радости, любви и счастья! Ведь именно для этого и был построен ЖК «На Бульваре»!

Жилой комплекс комфорт класса «На Бульваре» — это ваш шанс на комфортную и яркую жизнь в прекрасном районе! Успейте купить квартиру мечты по выгодной цене!

Жилой комплекс «На Бульваре»

жк-набульваре.рф

+7 (4012) 58-11-11









Адрес объекта:

Калининградская область, Гурьевский городской округ, г. Гурьевск, кадастровый номер: 39:03:060004:5937

Адрес офиса продаж:

г. Калининград, ул. Свердлова, 25 б, цокольный этаж

ООО «Специализированный застройщик «Дельта-Строй». Разрешение на строительство № 39-03-566-2023 от 18.12.2023.

Адрес объекта: Калининградская область, Гурьевский городской округ, г. Гурьевск, кадастровый номер: 39:03:060004:5937.

С проектной декларацией можно ознакомится на сайте: https://наш.дом.рф