Покупайте разнообразную мягкую мебель: от классики до хай-тека

Найти подходящую мягкую мебель в нашем городе не так просто, как кажется на первый взгляд. Калининградцы, завершающие ремонт или просто решившие обновить интерьер, часто что сталкиваются с проблемой: вроде ассортимент мягкой мебели в магазинах большой, но если необходимо приобрести приличную, но адекватную по соотношению цена-качество мебель, выбирать, по сути, практически не из чего.

Продукция итальянских фабрик, как правило, слишком дорогая. Её альтернатива, популярная мебель из Польши, хорошо выглядит — но часто не отличается качеством при длительном использовании. Это разочаровывает: при покупке мягкой мебели за внушительную сумму хочется, чтобы она прослужила долго — и желательно оооочень долго, чтобы она была удобной и эргономичной, имела надежный раскладной механизм, крепкий каркас и, безусловно, соответствовала трендам в дизайне.

Впрочем, купить мягкую мебель в Калининграде и не разочароваться в выборе всё-таки, возможно. Как показывает практика, лучше всего обращаться в салоны, которые напрямую работают с известными европейскими производителями в течение долгого времени. Хороший пример подобного салона — «Финская мебель» на Проспекте Мира, 149 А, ранее находившийся на улице Зарайской.

Именно здесь совсем недавно на презентации новой коллекции мягкой мебели прошла встреча известных калининградских дизайнеров! Комфорт, возможности эксплуатации, качество диванов и кресел-реклайнеров: пружины, механизмы, варианты обивок: ткани и кожи, варианты деревянных ножек и подлокотников — все составляющие и в целом продукция салона были оценены экспертами на самом высоком уровне!





Салон «Финская мебель» уже много лет представляет в Калининграде финскую фабрику-производителя мягкой мебели Hauska (Pohjanmaan), которая может похвастать тысячами довольных клиентов. Фабрика с традициями, с 1964 года создаёт высококлассную мебель и известна в Европе своим внимательным отношением к процессу производства — многое здесь и в наши дни выполняется вручную.

Продукция Hauska (Pohjanmaan), представленная в салоне «Финская мебель», — это баланс красоты, качества и комфорта. Вместе с магазином мы решили продемонстрировать разнообразие моделей финского производителя и предложить решения для разных интерьеров и сценариев использования мебели.

Для небольшой квартиры и габаритных помещений

Приобрели жильё выходного дня или обставляете свою первую квартиру, где поселились отдельно от родителей? В приоритете — мебель, которая экономит место или предполагает несколько вариантов трансформации. Мягкая мебель в небольшой квартире должна подходить и для приёма гостей, и для отдыха вечером, и для комфортного ночного сна.





«Финская мебель» предлагает обратить внимание на модель TOKYO — она выпускается в прямом или угловом варианте. Кожаный диван впишется практически в любой интерьер, а выдвигающаяся подставка для ног обеспечит комфорт при просмотре кино. Широкие подлокотники можно использовать в качестве столика, а угловые диваны TOKYO — дополнить баром и встроенной аудиосистемой.





Спальный механизм Luxus идеален для ежедневного использования — он не только быстро раскладывается и долго служит, но и позволяет «спрятать» внутри дивана полноценный ортопедический матрас.

Для дизайна в стиле хай-тек

Грамотно подобрать мягкую мебель для «технологичного» интерьера — непростая задача. Найти мебель, которая сочетает футуристический вид и удобство при повседневном использовании, сложнее вдвойне. К счастью, компании Hauska (Pohjanmaan) и салону «Финская мебель» есть что предложить калининградцам.

Диваны и кресла коллекции FLIPPER оснащены хромированными ножками в стиле хай-тек, а лёгкий дизайн подлокотников и декоративная окантовка подушек делают эти модели особенно современными. Конструкторы Hauska (Pohjanmaan) не забыли и про практичность — за счёт уменьшенного размера подлокотников спальное место прибавило в размере — со стандартных 190 сантиметров до 205. Диваны FLIPPER можно укомплектовать механизмом трансформации «шагающая еврокнижка», а съёмные чехлы на подушках позволяют легко стирать их по мере необходимости.

Для классического интерьера

Кожаные диваны Hauska (Pohjanmaan) — торжество классического стиля. Основой такой мебели служит правильно высушенный массив древесины — этот материал прочный, благородный и долговечный. Мягкая итальянская кожа для обивки «дышит», приятна на ощупь и кажется нежной — но при этом выдерживает многочисленные тесты на износ и даже сопротивление открытому огню





Одна из самых популярных коллекций в классическом стиле — SHERATON. Она выпускается в виде кресел и диванов на любое количество посадочных мест. Высокая мягкая спинка служит хорошей опорой при отдыхе, а благодаря наполнителю Superior мягкая мебель SHERATON прослужит долгие годы, сохранив свой первоначальный внешний вид.

Для ценителей трансформации

Не стоит думать, что в мебельной индустрии «всё уже придумано до нас», а создать новые модели невозможно. Продукция Hauska (Pohjanmaan) удивляет своим вниманием к удобству человека и его стремлению создать идеальную мебель «под себя» — предлагая выбор из десятков стандартных и нестандартных блоков, как в конструкторе.





Например, линейка COPENHAGEN — это не только простые брутальные линии и возможность отделки любыми видами ткани и кожи. Диван-трансформер позволяет увеличивать высоту и глубину сидений за счёт съёмной верхней части спинки — она крепится на магните. К тому же при покупке мебели из коллекции COPENHAGEN вы получаете возможность создать диван любого размера и конфигурации. Прямые и угловые секции, кушетки и пуфы, а также разные типы подлокотников позволяют воплотить уникальные дизайнерские замыслы.

Для максимального комфорта

Финны знают толк в уюте и правильном отдыхе. Неудивительно, что компания Hauska (Pohjanmaan) уделяет особое внимание реклайнерам — креслам, которые адаптируются под анатомические особенности тела и позволяют добиться его максимального расслабления.

Кресла-реклайнеры функционируют в трёх режимах: сидя (кресло-качалка), полулёжа (TV-положение с подставкой для ног, как в кинотеатре) и лежа (с максимально откинутой спинкой и высоко поднятой подставкой для ног — идеально для спокойного отдыха).

Спинки кресел выполнены из трёх отсеков. В каждом из них находится индивидуальное наполнение, что обеспечивает максимальный комфорт для каждой части тела. Повысить удобство реклайнеров можно при помощи многослойных подушек, регулируемых электроникой подлокотников и деликатных механизмов трансформации.

Приходите в «Финскую мебель» на Проспекте Мира, 149 А! Здесь вы найдете мягкую мебель для любого интерьера: от классики до хай-тека!