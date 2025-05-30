ЖК «Весенний»: дом сдан и готов к заселению

Если вам нужна квартира в Калининграде в готовом к заселению доме уровня бизнес-класс по цене эконом, в десяти минутах езды от центра Калининграда и всего в получасе от морского побережья (ул. Весенняя, ориентир — конец ул. Гагарина), то ЖК «Весенний» — для вас.

В 9-этажном жилом доме 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с уютными и комфортными планировками, площадью от 38 до 102 кв. м. Квартиры с автономным отоплением — установлен надежный японский двухконтурный котел. Окна и двери уровня бизнес-класс. Отделка предчистовая. Стены оштукатурены наиболее экологически чистым по сравнению с гипсом известковым раствором.

При строительстве дома использовались только качественные безопасные материалы. Монолитный каркас здания очень прочный и сейсмоустойчивый. Стены из прочного и долговечного керамического блока. На вводе в дом и в квартиры установлены грязевые фильтры очистки воды. Надежная фальцевая кровля выполнена из прочного металла по технологиям немецких мастеров. В подъездах установлены современные бесшумные лифты. Места общего пользования будут радовать вас высоким качеством материалов и дизайнерским решением.

Внешний вид дома в современном архитектурном стиле с использованием декоративных элементов, скатной кровли, витражного остекления на балконах и лоджиях, а также с применением современных отделочных материалов в фасадах. Сами фасады окрашены в приятные выдержанные тона.

Выполнена оригинальная подсветка фасада, которая придает дому уникальный законченный вид.

Во дворе дома удобная оригинальная детская площадка с аттракционами, большая спортивная площадка с профессиональными баскетбольными кольцами и воротами для футбола, а также зона отдыха для взрослых и детей и, конечно же, парковочные места. Все площадки с безопасным и красивым цветным резиновым покрытием.

В шаговой доступности имеется все, что необходимо для полноценной жизни: новый детский сад (20 м), школа, магазины и супермаркеты (100 м), остановки общественного транспорта (300 м), кафе, а также автосервисы, автозаправочные станции и почта. Удобная транспортная развязка.



Квартира идеально подходит для отдыха от городского шума и суеты и для жизни на свежем воздухе.

Выбрать квартиру — jkvesenniy.ru

Отдел продаж: г. Калининград, ул. Ген-.лейт. Озерова, 17 Б