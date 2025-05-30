«Билайн» и Альфа-банк запустили сервис для борьбы с кибермошенничеством

«Билайн» и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компаний смогут еще быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность.

Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию. 

Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передается в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь. Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-банк, чтобы защитить от мошенничества. 

Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-банка и «билайна». 


Пётр Алферов, директор по антифроду «билайна»:

«За первые 4 месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тыс. человек, из которых более 4,9 тыс. обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идет о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков — один. Вместо повторных объяснений — мгновенная помощь. Это не просто сервис, а щит, который мы выстроили вместе с Альфа-банком, чтобы клиенты чувствовали: их безопасность — наша общая ответственность. Сервис не только экономит время, а действует на опережение — мгновенно передает тревожные сигналы в банк, минимизируя риски. Это новый стандарт заботы о клиентах, где технологии и партнерства работают ради их спокойствия».

Евгений Винокуров, руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества:

«Телефонное мошенничество, безусловно, большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с «билайном» — еще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке».
Фото от Freepik
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