«Светофор» зажигает лето: товары для детей и их родителей по отличным ценам

Вот и пришло время встречать лето — сезон отпусков, каникул, моря, солнца, отдыха на природе. А еще это бесспорно самая долгожданная пора для детей, неспроста ведь первый летний день посвящен именно им! Само собой, в День защиты детей родителям хочется порадовать своих дочек и сыночков подарками, сюрпризами и сладостями. А значит, самое время всей семьей отправляться в «Светофор»!

К детскому празднику и началу каникул «Светофор» позаботился о широком ассортименте кондитерских изделий и всевозможных лакомств по суперценам.

— Конфеты Ассорти № 2 («Любимушка картошка», «Царская мантия», «Мистер Джус») 500 г — 148,65 р.
— Мини-пирожные крошковые Baker House 240 г — 96,80 р.
— Мармелад жевательный «Медвежата» 500г — 138,90 р.
— Мороженое ЖР слив. 8% БЗМЖ ванн. ваф. рожок с шок. гл. 60г «Вологодское мороженое» — 26,40 р.
— Маффины мини с начинкой 500 г — 157,08 р.
— Конфеты мини-батончики с марципаном 500 г — 238,00 р.
— Продукт йогуртный «Альпенлэнд фруктовый» БЗМЖ 2,5% 95 г — 21,93 р.
— Абрикосы в легком сиропе 750 г — 192,82 р.
— Груши половинки в сиропе 425мл ж/б — 70,20 р.
— Пастила фруктовая «Пасти Сласти Ассорти» 500 г — 218,82 р.

Не забыли в «Светофоре» и про малышей, которым пока рано пробовать «взрослые» сладости вроде конфет и мороженого. Специально для них в магазинах сети представлены полезные лакомства, а заодно и столь необходимые в их возрасте предметы гигиены:

— Нектар «Смешарики» Тетра Пак в ассортименте 0,2 л д/п — 22,07 р.
— Пюре «Маленькое счастье» Фиксики, груша яблоко/мультифрукт 210г - 63,17 р.
— Подгузники трусики LURE jambo pack, 5/XL (13–20кг) 40шт. — 676,37 р.
 

К началу летнего сезона «Светофор» пополнил ассортимент товаров для дома и загородного отдыха. Здесь есть все: от продуктов и напитков до хозтоваров.

— Рёбрышки для гриля кат.В зам. вес — 171,10 р.
— Ветчина для завтрака, 325 г ж/б ключ — 103,89 р.
— Горошек зелёный из мозговых сортов в/с 460 г ст./б. — 83,68 р.
— Кукуруза сладкая в зернах «Globus» 340 г — 87,90 р.
— Салат из тунца киноа/травы/томаты/кимчи 160 г — 47,32 р.
— Крупа пшеничная 700 г — 36,57 р.
— Макаронные изделия Спагетти гр .А в/с 3 кг 209,25 р.
— Напиток б/а негаз. сокосодерж. Вишня 2 л пэт — 70,98 р.
— Напиток чайный «Каркадэ» Londone Pride 200г — 181,31 р.
— Горшок на ножке 12 л — 317,80 р.
— Горшок Люкс цветной 13,9 л с поддонником — 287,63 р.
— Емкость пластиковая прямоуг. 97 л — 523,88 р.
— Салфетки универсальные для сухой и влажной уборки в рулоне 220 шт.— 155,19 р.
— Влажные полотенца универсальные 60 шт. 102,25 р.
— Аэрозоль «Gardex Naturin Суперсила» от комаров, клещей, мошек 165мл — 210,30 р.

И это лишь малая часть ассортимента, представленного в сети «Светофоре»! Ведь именно здесь покупатели могут быть всегда уверены: их ждет широкий выбор всевозможных товаров по гарантированно выгодным ценам, причем не в ущерб качеству. Существенная экономия достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала.

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

 Приезжайте и убедитесь сами: лето будет выгодным со «Светофором»!

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 906 230 56 01
Все филиалы
Реклама. ООО «Торгсервис39», ИНН 3914023831
Есть мнение

Есть мнение: жизнь бесценна

Журналист Оксана Майтакова о бывшей бездомной кошке Мусе и о том, почему каждая жизнь, даже самая маленькая, заслуживает борьбы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter