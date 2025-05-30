«Светофор» зажигает лето: товары для детей и их родителей по отличным ценам

Вот и пришло время встречать лето — сезон отпусков, каникул, моря, солнца, отдыха на природе. А еще это бесспорно самая долгожданная пора для детей, неспроста ведь первый летний день посвящен именно им! Само собой, в День защиты детей родителям хочется порадовать своих дочек и сыночков подарками, сюрпризами и сладостями. А значит, самое время всей семьей отправляться в «Светофор»!

К детскому празднику и началу каникул «Светофор» позаботился о широком ассортименте кондитерских изделий и всевозможных лакомств по суперценам.

— Конфеты Ассорти № 2 («Любимушка картошка», «Царская мантия», «Мистер Джус») 500 г — 148,65 р.

— Мини-пирожные крошковые Baker House 240 г — 96,80 р.

— Мармелад жевательный «Медвежата» 500г — 138,90 р.

— Мороженое ЖР слив. 8% БЗМЖ ванн. ваф. рожок с шок. гл. 60г «Вологодское мороженое» — 26,40 р.

— Маффины мини с начинкой 500 г — 157,08 р.

— Конфеты мини-батончики с марципаном 500 г — 238,00 р.

— Продукт йогуртный «Альпенлэнд фруктовый» БЗМЖ 2,5% 95 г — 21,93 р.

— Абрикосы в легком сиропе 750 г — 192,82 р.

— Груши половинки в сиропе 425мл ж/б — 70,20 р.

— Пастила фруктовая «Пасти Сласти Ассорти» 500 г — 218,82 р.



Не забыли в «Светофоре» и про малышей, которым пока рано пробовать «взрослые» сладости вроде конфет и мороженого. Специально для них в магазинах сети представлены полезные лакомства, а заодно и столь необходимые в их возрасте предметы гигиены:

— Нектар «Смешарики» Тетра Пак в ассортименте 0,2 л д/п — 22,07 р.

— Пюре «Маленькое счастье» Фиксики, груша яблоко/мультифрукт 210г - 63,17 р.

— Подгузники трусики LURE jambo pack, 5/XL (13–20кг) 40шт. — 676,37 р.

К началу летнего сезона «Светофор» пополнил ассортимент товаров для дома и загородного отдыха. Здесь есть все: от продуктов и напитков до хозтоваров.

— Рёбрышки для гриля кат.В зам. вес — 171,10 р.

— Ветчина для завтрака, 325 г ж/б ключ — 103,89 р.

— Горошек зелёный из мозговых сортов в/с 460 г ст./б. — 83,68 р.

— Кукуруза сладкая в зернах «Globus» 340 г — 87,90 р.

— Салат из тунца киноа/травы/томаты/кимчи 160 г — 47,32 р.

— Крупа пшеничная 700 г — 36,57 р.

— Макаронные изделия Спагетти гр .А в/с 3 кг 209,25 р.

— Напиток б/а негаз. сокосодерж. Вишня 2 л пэт — 70,98 р.

— Напиток чайный «Каркадэ» Londone Pride 200г — 181,31 р.

— Горшок на ножке 12 л — 317,80 р.

— Горшок Люкс цветной 13,9 л с поддонником — 287,63 р.

— Емкость пластиковая прямоуг. 97 л — 523,88 р.

— Салфетки универсальные для сухой и влажной уборки в рулоне 220 шт.— 155,19 р.

— Влажные полотенца универсальные 60 шт. 102,25 р.

— Аэрозоль «Gardex Naturin Суперсила» от комаров, клещей, мошек 165мл — 210,30 р.

И это лишь малая часть ассортимента, представленного в сети «Светофоре»! Ведь именно здесь покупатели могут быть всегда уверены: их ждет широкий выбор всевозможных товаров по гарантированно выгодным ценам, причем не в ущерб качеству. Существенная экономия достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала.

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Приезжайте и убедитесь сами: лето будет выгодным со «Светофором»!